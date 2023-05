Microsoft Airband: projeto leva internet veloz, e gratuita, a 40 milhões na América Latina

Da Redação

A Microsoft anunciou novas parcerias e a ampliação das existentes para o seu programa de conectividade Airband. O objetivo é levar acesso à internet de alta velocidade a quase 40 milhões de pessoas na América Latina e África.

Brasil, Chile, Colômbia, Guatemala e Costa do Marfim, Quênia, Nigéria, Tanzânia e Uganda serão os países beneficiados nessa nova fase do projeto, que marca um progresso significativo no compromisso global da companhia de estender a conectividade a 250 milhões de pessoas que vivem em áreas carentes em todo o mundo, incluindo 100 milhões na África.

Tanto na América Latina, como na África, o acesso limitado à banda larga pode significar menos oportunidades de desenvolvimento das competências necessárias para participar na economia digital. A Microsoft acredita que o acesso à internet e à conectividade de qualidade é um direito fundamental, por isso, por meio da iniciativa Airband, a companhia e seus aliados estão servindo como catalisadores para fornecer conexão de qualidade, concentrando-se especificamente em regiões onde há defasagem.

Conectando comunidades em toda a América Latina

Cerca de 72 milhões de pessoas que vivem em áreas rurais de países latino-americanos e caribenhos carecem de conectividade com padrões mínimos de qualidade, de acordo com a pesquisa “Conectividade rural na América Latina e Caribe: ponto da situação, desafios e ações para a digitalização e o desenvolvimento sustentável”, apresentada pelo Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA), Banco Mundial, Bayer, CAF-Banco de Desenvolvimento da América Latina, Microsoft e Syngenta.

Os números deste estudo revelam uma diferença urbano-rural de 36 pontos percentuais e mostram que, embora em comparação com o relatório de 2020 o percentual de conectividade rural significativa tenha melhorado em 12%, a diferença de conectividade entre o campo e a cidade aumentou 2 pontos em 2022 na região.

Estes dados exigem ações decisivas e soluções inovadoras para ultrapassar uma das principais barreiras que impedem a América Latina de ser equitativa e inclusiva, bem como seu desenvolvimento. É claro que não existe uma solução única, por isso, a Microsoft formou alianças com várias organizações para ajudar as comunidades locais a resolver – com uma abordagem territorial e local – o problema da conectividade.

O acesso à internet permitirá que as comunidades participem da economia global e se conectem com oportunidades que, de outra forma, não teriam.

As ações da iniciativa procuram ir mais longe e dar um propósito real a este acesso: uma vez que a conectividade de banda larga esteja em vigor, a Microsoft concentra-se na transformação digital para melhorar a produtividade e os meios de subsistência nas comunidades rurais. Isto inclui a agricultura, a educação, a formação profissional, o empreendedorismo e a saúde rural.

Para os habitantes das zonas rurais, isto representa a oportunidade de trazer a tecnologia para a sala de aula dos seus filhos, a oportunidade de falar com os seus médicos sem ter de se deslocar à cidade e a oportunidade de avançar com os seus pequenos negócios e culturas, além de aumentar a sua produtividade.

A América Latina combina cidades urbanas prósperas e grandes áreas rurais, com geografias complexas e grandes territórios com baixa densidade populacional, o que cria desafios únicos para promover a conectividade em determinadas regiões. Com o aumento do acesso à internet, a Airband, por meio dos seus parceiros, espera melhorar o acesso a oportunidades para as comunidades rurais, bem como a qualidade de vida por meio do aumento da conectividade.

Airband, juntamente com Brisanet no Brasil, Anditel na Colômbia, Fundación País Digital no Chile e Wayfree na Guatemala, fornecerá acesso à Internet de alta velocidade para 18 milhões de pessoas.

No Brasil: A Airband está expandindo sua presença para o país, que é o maior mercado da América Latina, como parte de sua nova parceria com a Brisanet. Trabalhando com a Microsoft e ONGs como Amigos do Bem e Mais Unidos, a operadora de telefonia estenderá o acesso à internet de alta velocidade para o Nordeste brasileiro e apoiará o desenvolvimento social e econômico nas regiões de baixa renda do país, particularmente nas mais de 135 populações com menos de 30.000 habitantes da região.

A Brisanet foi fundada em 1998 com o objetivo de fornecer acesso à Internet de qualidade e acessível a áreas carentes.

Graças a programas de apoio a pequenos produtores e pequenos negócios locais, a aliança da Airband com a operadora tem potencial para fornecer cobertura a 11 milhões de pessoas nos 7 estados da região nordeste do Brasil (Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Piauí e Sergipe) até 31 de dezembro de 2025, acelerando as competências e capacitando os pequenos agricultores através de soluções de agricultura de precisão de baixo custo.

Na Colômbia: Com a Anditel, um parceiro de longa data com quem a Airband cobriu mais de 600.000 pessoas em cinco anos, o programa conseguiu escalar o modelo muito melhor do que o planejado. Além da conexão existente de mais de 240 escolas, 39 centros comunitários e produtivos, os programas de produção de café e cacau de empoderamento das mulheres e habilidades digitais que estão em operação na Colômbia, a aliança está expandindo suas aspirações. O seu objetivo é atingir mais três milhões de pessoas até ao final de 2025.

A experiência conjunta da Microsoft e da Airband na transformação de cadeias produtivas como café, cacau, algodão e artesanato, além de seu trabalho próximo com minorias e comunidades rurais está em posição privilegiada para contribuir para o desenvolvimento do país e promover o desenvolvimento inclusivo.

Esta aliança trabalhará com algumas das empresas mais importantes do país para desenvolver as economias locais e conectá-las com grandes cadeias de produção.

No Chile: Graças a uma parceria com a Fundación País Digital – uma organização sem fins lucrativos que trabalha para desenvolver a economia digital do Chile, expandir a conectividade e melhorar a alfabetização digital – a Airband expandirá a conectividade para áreas rurais e carentes e a complementará com serviços comunitários. A Fundação País Digital desenvolve projetos como o Conectando Territórios, que depende de uma combinação de fontes de financiamento público e privado, com foco na expansão da conectividade para áreas rurais e carentes do país.

O foco desta aliança com a Airband estará em duas regiões: Biobío, no centro do Chile, que foi significativamente impactada por terremotos; e Antofagasta, conhecida por sua indústria de mineração. Com o apoio da iniciativa, além da conectividade, o programa visará ampliar oportunidades econômicas por meio de treinamento e gerar empregos paramembros da comunidade local para manter as novas redes e fornecer acesso à internet a mais um milhão de pessoas até o final de 2025.

Na Guatemala: Wayfree é o principal fornecedor de conectividade à Internet na Guatemala. Está implantando zonas de acesso sem fio em cidades e aldeias, cobrindo mais de 40% dos 340 municípios do país, com o objetivo de tornar o acesso universal à internet sem fio uma realidade. A parceria com a Airband catalisará implantações nos municípios e, finalmente, fornecerá a três milhões de pessoas acesso à cobertura de internet de alta velocidade até o final de 2025. A esta conectividade, que é impulsionada por um modelo de financiamento inovador e parcerias multilaterais, o programa adicionará serviços complementares que melhoram as oportunidades e o bem-estar para as comunidades, como a Microsoft se comprometeu a fazer para apoiar o chamado da Vice-Presidente Kamala Harris no Triângulo Norte.

Travessia do continente africano

Os esforços da Microsoft no continente africano são dos mais antigos e de maior alcance. Hoje, muitas nações africanas são potências econômicas em ascensão, mas em um continente com tantas áreas rurais vastas, oferecer conectividade pode ser um desafio.

Em média, a África tem uma taxa de utilização da internet de 40 por cento. As parcerias são fundamentais para o sucesso do modelo Airband, e estamos ampliando as parcerias existentes, incluindo com a Mawingu e a Tizeti.

No Quênia, Tanzânia e Uganda: no Quênia, as parcerias da Airband se expandiram para fornecer acesso à internet de alta velocidade para quatro milhões de quenianos que vivem em áreas rurais e periurbanas. A mais recente expansão da parceria com a Mawingu abrangerá um aumento de 16 milhões de pessoas no país queniano, na Tanzânia e em Uganda até ao final de 2025, abrangendo um total de 20 milhões de pessoas, com um foco especial no desenvolvimento de competências digitais, educação e empoderamento das mulheres empreendedoras.

Na Nigéria e na Costa do Marfim: a aliança local da Airband cobriu mais de 900.000 pessoas na Nigéria e agora está se expandindo para a Costa do Marfim para levar acesso à internet a quase 5 milhões de pessoas. Esta expansão inclui suporte de infraestrutura e a implantação de oito torres de energia solar para ajudar a fornecer conectividade a residências, pequenas empresas e hotspots.

Essas parcerias são essenciais para fornecer conhecimento e experiência locais para ajudar a alcançar um objetivo maior ligado ao que pode ser alavancado com suporte à conectividade. À medida que a tecnologia, como a IA, avança, estar conectado fornece um caminho para capacitar todas as pessoas e todas as organizações do planeta a alcançar mais.