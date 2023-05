Charge do dia

Seri

do Diário do Grande ABC



22/05/2023 | 10:41



A tecnologia será uma ferramenta importante no combate à criminalidade em Diadema. Ainda neste ano, a Polícia Civil passará a contar com 10 drones para ajudar nas ações de inteligência e de operações como de combate ao tráfico de drogas ou desmanches. A informação foi revelada em entrevista exclusiva ao Diário pelo delegado seccional Marcelo Dias, no cargo desde janeiro, que contou também que as delegacias terão câmeras de reconhecimento facial. Marcelo Dias também falou sobre o importante trabalho em conjunto das seccionais do Grande ABC e da integração entre Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Civil Municipal de Diadema.