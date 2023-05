Palavra do Leitor

Da Redação



22/05/2023 | 10:34



Diário, 65 anos

Quero deixar consignado os meus parabéns aos 65 anos celebrados pelo Diário em 11 de maio. Acompanhei boa parte da história deste matutino e meu desejo é tê-lo como companheiro fiel durante toda a minha vida. Gosto de ouvir notícias no rádio, acompanhar os telejornais noturnos e até me arrisco a ler alguma coisa nos sites de notícia, mas o jornal de papel, com o qual estou acostumado desde a minha infância, ainda é o meu meio favorito para me manter bem informado. Parabéns a toda a equipe. Vida longa e próspera ao Diário!

José Cardoso - São Caetano

Cartório eletrônico

O que aconteceu comigo obrigou minha consciência a compartilhar com os leitores do Diário para que não acreditem naquilo que eu acreditei. Em 27 de março, solicitei uma cópia da certidão de casamento à empresa (?) Documentos no Brasil pelo qual paguei R$ 239, pois não queria pedir para um parente ir ao cartório de Borda da Mata em Minas Gerais, a 250 quilômetros de Santo André, solicitar uma cópia e me remeter pelo correio. Nesta semana, em 16 de maio, entrei novamente em contato com essa empresa para solicitar o cancelamento do pedido e a consequente devolução do valor pago pelo serviço não executado. Digo novamente por já ter encaminhado a mesma solicitação anteriormente. Fui atendido em um chat e lá fui informado de que o documento já havia sido emitido e não tinha como cancelar e que só tinham se passado 35 dias. De fato, no mesmo dia recebi um e-mail com cópia do documento. Ora, se eu tivesse viajado até lá, nesse tempo de um mês e alguns dias, teria passeado pelo Sul de Minas inteiro e, talvez, gastado pouco mais que isso. Em síntese, se você tiver urgência de um documento, jamais “compre” os serviços da Documentos no Brasil!

Felix Saverio Majorana - Santo André





Deltan Dallagnol

Estamos num começo de semi-ditadura? TSE (Tribunal Superior Eleitoral) ignora a lei e pune Deltan, que podia deixar seu cargo a hora que quisesse (Política, dia 17). Lula amplia poderes da CGU (Controladoria-Geral da União) e impôs sigilos sobre suas viagens (gastos?), não liberou todas as fotos de 8/1 (por quê?). PL e PT votam à favor da anistia aos políticos e legendas de penalidades financeiras que chegam a milhões. imaginem um STF (Supremo Tribunal Federal) nomeado por um único governante?





Tania Tavares - Capital

Lula e empresários

Um dos mais importantes empresários do País, Jorge Gerdau Johannpeter, está desiludido com a capacidade de Lula resolver os problemas nacionais. Em oportuna entrevista, Gerdau diz que o diálogo do presidente com empresários é “muito pequeno”. E que demonstra ter um “desconhecimento político” sobre o tamanho da crise brasileira e “marasmo burocrático”! Acha que fatores ideológicos estão limitando suas decisões. O empresário clama por reformas, como a tributária, para desburocratizar a atividade empresarial e poder alavancar o desenvolvimento econômico e social. Reforma tributária esta indispensável, já amplamente debatida no Parlamento, desde a gestão de Michel Temer, desprezada por Jair Bolsonaro, e, que, infelizmente, também Lula, desde sua campanha eleitoral, e em cinco meses de gestão jamais veio a público, discutir com empresários ou com o Congresso, interessado na sua aprovação. A desilusão com os destinos do País, de Jorge Gerdau, é de toda sociedade brasileira que aspira o fim deste retrocesso econômico e social. Diga-se, aprofundado desde as gestões petistas de 2003 a 2016, e com Bolsonaro.

Paulo Panossian - São Carlos (SP)