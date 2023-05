Gaby Amarantos vai aos prantos em show de Beyoncé

22/05/2023 | 10:32



Gaby Amarantos compartilhou com seus seguidores no Instagram que esteve presente em um dos shows da turnê Renaissance, de Beyoncé. A cantora brasileira esteve na apresentação em Endiburgo, no Reino Unido, no último dia 20. Na publicação, a artista paraense aparece emocionada, ressaltando que assistir Queen B foi a realização de um sonho e "a experiência mais incrível" de toda "a sua existência".

"Hoje, eu fui fã e poder ver a minha ídola brilhando foi um tipo de bênção. Obrigada por tudo, Beyoncé! Por me inspirar tão forte. A minha 'Bey do Pará' está vivíssima aqui dentro e eu sou porque você é. Loveú, my Queena", declarou Gaby, que também levou uma bandeira do seu Estado, Pará, para o dia do show.

Ainda não se sabe se Beyoncé se apresentará no Brasil. No momento, sua turnê segue apenas com datas na Europa e América do Norte.