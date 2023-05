Da Redação



22/05/2023 | 10:32



A educação financeira é o processo pelo qual as pessoas começam a fazer escolhas mais conscientes sobre o uso do dinheiro. Podemos dizer que a educação financeira é a capacidade de entender como o dinheiro funciona e como usá-lo sem causar sofrimento em nossas vidas. Pessoas com boa educação financeira planejam melhor as suas finanças e gastam menos.

A educação financeira é um processo que permite desfrutar de diversos benefícios: melhorar a qualidade de vida das pessoas, planejando como gastar melhor o dinheiro e diminuindo as situações que ameaçam a saúde mental; praticar consumo consciente, onde as pessoas passam a avaliar melhor as suas compras, evitar o desperdício e o cuidado com o planeta; conquistar a sua liberdade financeira, condição que permite utilizar seu dinheiro sem preocupações. Nesse contexto, pode-se dizer que, a educação financeira é o primeiro passo para a realização dos sonhos de comprar um apartamento, carro, moto, investir, viajar e ainda ter qualidade de vida.

A esta altura, ficou claro que a educação financeira é uma estratégia fundamental para quem deseja ter uma vida com qualidade e realizar seus sonhos. Aqui, algumas dicas práticas para atingir esses objetivos: 1) faça um levantamento de todos os seus rendimentos, incluindo salário, gratificações, horas extras; e todas as suas despesas mensais (água, luz, telefone, prestações, aluguel, escola, mercado, por exemplo); 2) estabeleça um plano financeiro para utilização destes rendimentos com metas de curto, médio e longo prazo; 3) construa uma reserva de emergência que pode ser algo em torno de 6 salários para serem utilizados em situações inesperadas; 4) evite usar o cartão de crédito, fazer empréstimos e financiamentos sem planejamento e procure pagar suas contas em dia para não desperdiçar dinheiro com pagamento de multas e juros; 5) fique atento ao efeito manada “todo mundo compra, eu compro também”, procure comprar só o que você planejou e realmente precisa, não caia na onda do “marketing sedutor”; 6) faça suas aplicações financeiras de acordo com seu perfil de investidor para evitar sofrer com as oscilações do mercado financeiro e poder dormir bem.

Como vimos, a educação financeira é um processo simples que pode melhorar a qualidade de vida das pessoas e garantir a realização dos sonhos. Não tem segredo, é gastar menos do que você ganha, controlar as suas contas regularmente, escolher as aplicações financeiras de acordo com o seu perfil e buscar o máximo de informação. Esse é o caminho para o sucesso financeiro.

Claudio Italo Scura é mestre em administração e professor do UniPaulistana (Centro Universitário Paulistana).