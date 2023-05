Segurança e tecnologia

Da Redação



22/05/2023 | 10:29



A entrevista exclusiva concedida ao Diário pelo delegado seccional de Diadema, Marcelo Dias, e publicada nesta edição, traz à luz do dia o movimento importante das forças de segurança em conseguir barrar as ações de criminalidade em nossa regão. A tecnologia, como conta o delegado, é uma das mais importantes ferramentas nessa batalha.

A partir dos próximos meses, os investigadores do município irão contar com a ajuda de drones modernos, que certamente farão com que os policiais avancem nas ações de inteligência. Por meio dos equipamentos, por exemplo, será possível identificar pontos distantes utilizados como desmanches ou fazer espécie de ‘campana virtual’ para tentar identificar pontos de tráfico de drogas e locais onde os entorpecentes são escondidos.

Marcelo Dias também falou do sistema que está sendo implementado nos distritos policiais, com câmeras de reconhecimento facial para facilitar a identificação de possíveis criminosos. Por meio desse modelo, será possível comparar imagens de suspeitos e facilitar a ação da investigação policial.

O delegado está correto na análise. Não dá para enfrentar o crime sem buscar equipamentos à altura do desafio. Se ainda há desafios que precisam ser enfrentados, como a própria defasagem no número de policiais, é importante que haja avanços em outras frentes.

E tão importante quanto desenvolver essas ferramentas é garantir que elas possam ser replicadas no maior número de cidades. Seria útil se as mesmas ações fossem compartilhadas pelas seccionais de Santo André e de São Bernardo. O seccional de Diadema, aliás, revelou que vem trocando experiências com os titulares dos comandos da Polícia Civil nestas cidades, o que é fundamental para garantir a efetividade das ações policiais.

Se o crime não tem fronteiras, é importante que as ações das polícias sejam cada vez mais integradas. Pelo bem da sociedade.