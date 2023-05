Priscila Fantin, Rafa Kalimann, Nattan e Heloisa Périssé são salvos na repescagem do Dança dos Famosos

22/05/2023 | 10:10



Quatro duplas estão de volta na competição! No último domingo, dia 21, os competidores do Dança dos Famosos deram o seu melhor na repescagem para garantir um retorno na disputa. Os famosos que asseguraram as vagas foram Priscila Fantin, Rafa Kalimann, Nattan e Heloisa Périssé.

Priscila arrasou na dança e conseguiu um raro dez da plateia. Heloisa também foi muito bem, mas seu professor deixar o palco por motivos de saúde. Durante o programa, Luciano Huck explicou a ausência de Leandro Azevedo:

- O Leandro passou um pouco mal, por isso o Leandro saiu. Tá? Não é desprestigio nenhum. Mando melhoras para o Leandro. Daqui a pouco ele vai estar aqui, mas tudo bem, foram por motivos de força maior.

Após o anúncio, Perissé reagiu:

- Ele me abandonou. Mentira.