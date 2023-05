Taxas futuras de juros têm viés alta antes de evento com Campos Neto

22/05/2023 | 10:03



Os juros futuros operam em leve alta na manhã desta segunda-feira, 22, em linha com os rendimentos dos Treasuries, em meio às negociações sobre o teto da dívida americana, num dia de agenda local esvaziada. O mercado aguarda pelo discurso do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em evento nesta segunda.

Ele participa de seminário sobre os dois anos de autonomia do Banco Central, promovido pela Folha de S.Paulo a partir das 10 horas.

E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que deve se reunir com o relator do arcabouço fiscal, o deputado Claudio Cajado (PP-BA), ainda nesta segunda-feira.

Às 9h38, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) de 2024 exibia taxa de 13,300%, de 13,301% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2025 marcava máxima de 11,79%, de 11,69%, e o para janeiro de 2027 batia máxima de 11,33%, de 11,31 no ajuste de ontem. O vencimento para janeiro de 2029 subia a 11,68%, na máxima, de 11,66% no ajuste anterior.