Bard AI Chatbot: entenda como funciona o concorrente do ChatGPT

A inteligência artificial está transformando a forma como se interage com a tecnologia. O lançamento do Bard AI Chatbot pela Google tem sido um marco significativo nesse avanço.

Com suas capacidades de processamento de linguagem natural e aprendizado de máquina aprimoradas, o Bard está redefinindo as possibilidades de assistência e colaboração no campo da programação e além.

De acordo Daniel Lafraia, especialista em tecnologia e fundador do Vagalume, a novidade do Google é mais um capítulo importante na nova era da IA no mundo. O avanço do Bard AI Chatbot é um testemunho do poder da inteligência artificial e do aprendizado de máquina.

“A capacidade aprimorada do Bard em auxiliar os desenvolvedores na geração e explicação de código é impressionante, tornando-se uma ferramenta valiosa para a comunidade de programadores’’, comenta Lafraia.

Como uma experiência de acesso limitado, o Bard foi lançado inicialmente para obter feedback e aprimorar seus recursos. Desde então, a equipe por trás do chatbot tem trabalhado incansavelmente para realizar melhorias rápidas e eficazes.

Bard e a lógica de programação

O Bard deu um grande salto em suas habilidades de lógica matemática e raciocínio, tornando-se uma ferramenta valiosa para desenvolvedores em tarefas como geração de código, depuração e explicação de trechos de código.

Uma das características impressionantes do Bard é sua ampla compreensão de linguagens de programação. Ele aprendeu mais de 20 linguagens – incluindo C++, JavaScript, Python, Kotlin e até mesmo funções do Google Sheets. Além disso, o chatbot é capaz de formatar o código gerado de maneira clara e legível, tornando-o facilmente compreensível para os desenvolvedores.

A interação entre os desenvolvedores e o Bard tem sido extremamente positiva, com relatos entusiasmados sobre as citações de código fornecidas pelo chatbot. A equipe de desenvolvimento está comprometida em aprimorar ainda mais essa funcionalidade, e em breve será possível aprimorar a precisão das citações de código.

Basta clicar na anotação relevante e o robô sublinhará o bloco de código e fornecerá um link para a fonte original

Além disso, o Bard tem a habilidade de explicar o código, esclarecendo conceitos e tornando-o mais compreensível. A colaboração entre desenvolvedor e chatbot é tão fluida que a otimização do código também é possível.

O Bard é capaz de sugerir melhorias, como a criação de uma função, uso de list comprehension ou o emprego de um gerador. Essas sugestões podem ser combinadas em um único bloco de código em Python, simplificando ainda mais o processo de desenvolvimento.

Aplicativos populares e o chatbot

Outro aspecto emocionante é a integração do Bard com aplicativos populares do Google. Os desenvolvedores podem trazer facilmente o código gerado pelo Bard para o Colab, um ambiente colaborativo amplamente utilizado.

Além disso, em parceria com o Replit, será possível exportar e executar o código gerado pelo Bard, iniciando uma nova etapa na colaboração entre o chatbot e os desenvolvedores.

Daniel Lafraia também expressa sua empolgação com as parcerias do Bard.

“Estou entusiasmado com as parcerias que o Bard está estabelecendo com empresas renomadas. Essa colaboração proporcionará aos usuários uma experiência mais rica, permitindo que eles ampliem seus horizontes e explorem novas possibilidades com o chatbot”, diz.

“A parceria com a Adobe FireFly, por exemplo, resultou em uma poderosa ferramenta de criação de imagens. Similar ao que o Mid Journey faz, mas com mais qualidade e um ambiente mais confiável para o público, que é o ecossistema do Google.”

Imagens

Além de seu impacto no desenvolvimento de software, o Bard está expandindo suas habilidades além do campo puramente textual. Imagens desempenham um papel fundamental na forma como aprendemos e nos expressamos, e o Bard está se tornando cada vez mais visual.

Ao utilizar a pesquisa do Google e o Knowledge Graph, o Bard é capaz de fornecer respostas mais enriquecidas visualmente. Por exemplo, se você pedir recomendações de pontos turísticos em Nova Orleans, o Bard usará o Google Search e o Knowledge Graph para encontrar imagens relevantes dos locais mencionados.

Mas a interação visual não se limita apenas à saída do Bard.

‘’Em breve, os usuários poderão fornecer ao chatbot imagens como prompt, abrindo novas possibilidades de exploração e criação. A integração com o Google Lens, prevista para os próximos meses, permitirá que os usuários carreguem imagens e peçam ao Bard para gerar legendas engraçadas ou realizar outras tarefas relacionadas às imagens’’ revela Lafraia.

Com o objetivo de oferecer a oportunidade para mais pessoas ao redor do mundo experimentarem o Bard e compartilharem seus feedbacks, a Google removeu a lista de espera e disponibilizou o chatbot em mais de 180 países e territórios, com planos de expansão contínua.

Além disso, o Bard está se tornando acessível em mais idiomas, além do inglês. Inicialmente, ele já está disponível em japonês e coreano, e está em andamento o suporte para outros 40 idiomas em um futuro próximo. No Brasil a tecnologia ainda não está disponível, mas deve chegar em breve.

O Bard AI Chatbot é um exemplo notável de como a inteligência artificial está enriquecendo nossas interações com a tecnologia. Com sua capacidade de compreensão de linguagem natural, conhecimento em programação e colaboração com serviços e extensões de parceiros, o Bard está permitindo que desenvolvedores, estudantes e entusiastas descubram novas possibilidades e impulsione sua criatividade.

Daniel Lafraia conclui com entusiasmo.

“O avanço do Bard AI Chatbot é um testemunho do poder da inteligência artificial e do aprendizado de máquina. Sua capacidade aprimorada de auxiliar os desenvolvedores e sua disponibilidade global são passos significativos em direção a um futuro de colaboração entre humanos e máquinas”.

“O Bard AI Chatbot está abrindo caminho para um novo mundo de assistência e colaboração tecnológica. Com suas habilidades em constante evolução, sua capacidade de entender e auxiliar nas tarefas de programação e sua integração com serviços e parceiros, o Bard está desbravando novos horizontes na aplicação da inteligência artificial.”