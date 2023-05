Evento da Emarp leva 5.000 pessoas ao Parque Oriental

Da Redação



22/05/2023



A Emarp (Escola Municipal de Artes de Ribeirão Pires) celebrou os dois anos de inauguração com agenda especial. A Prefeitura estima que 5.000 pessoas prestigiaram as atrações culturais promovidas ontem no Parque Oriental. Aulas abertas de artes plásticas e teatro, oficina de aviãozinho de papel, cinema para crianças e apresentações de dança e música fizeram parte da comemoração. Todas as intervenções artísticas foram gratuitas.

“Este é um momento para a celebração da arte e para a valorização do trabalho da Emarp. Em dois anos, a escola atendeu 3.300 alunos. Em breve teremos o Núcleo Circense e atividades no contraturno da rede municipal de ensino”, disse o prefeito Guto Volpi (PL)durante o evento.

Coordenadores e equipe pedagógica também foram prestigiados com homenagens, bem como a família Freitas, composta por Juliana e os dois filhos, Eduardo e Ana Júlia, de 10 e 8 anos, todos matriculados em cursos artísticos da escola. “A Emarp é uma extensão da nossa casa. É um lugar em que a gente vive a cultura”, comentou Juliana Freitas, 38, mãe e aluna de dança livre.

A Emarp atende, atualmente, 1.800 alunos de Ribeirão Pires, que moram no Grande ABC e outras regiões, em cursos gratuitos de música, dança, teatro, artes plásticas e audiovisual. A Escola foi criada em maio de 2021 e está situada na Rua Dr. Yutaka Ishihara, 218, Jardim Pastoril.