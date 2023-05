Inscrições na Florestan vão até dia 7

Da Redação



22/05/2023 | 09:19



As inscrições para as oficinas gratuitas da Fundação Florestan Fernandes podem ser feitas até 7 de junho. Os interessados podem escolher entre aulas de vendas, tranças para cabelo afro, pequenos negócios, rotinas administrativas, inclusão digital, corte e costura, barbante (artesanato usando esse material) ou o novo curso de portaria e recepção.

No total, são oferecidas 595 vagas para as oficinas, que podem ser cursadas em 16 polos espalhados pela cidade. O curso de portaria e recepção, por exemplo, conta com 10 turmas com 20 vagas cada uma. Como forma de descentralizar os espaços de ensino, foram criados dois novos polos, o da Associação Morro do Samba e Inverno/Verão.

Para se inscrever, é necessário ter mais de 18 anos, ensino fundamental completo e ser morador de Diadema. As inscrições podem ser feita presencialmente, na unidade escolhida, ou no site da Fundação (https://florestan.org.br/app/), onde é possível encontrar uma lista dos polos e quais oficinas oferecem. As formações duram dois meses e as aulas acontecem uma vez por semana.