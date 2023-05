Santo André disponibiliza força-tarefa com 3.100 consultas em dois dias

Beatriz Mirelle

Os mutirões de saúde promovidos pela Prefeitura de Santo André para zerar as filas de consultas na cidade atenderam 3.100 pessoas durante o fim de semana. Nesta primeira rodada, as especialidades contempladas foram de proctologia (700 casos no sábado), urologia (1.200 no domingo) e endocrinologia (1.200 entre sábado e domingo). Nos próximos fins de semana, nos dias 27 e 28 de maio e 3 e 4 de junho, o CME (Centro Médico de Especialidades) Joaquim Távora promove atendimentos para gastroenterologia, sendo 750 consultas por dia, que somarão 3.000 pessoas. O CME Xavier de Toledo oferecerá entre 3, 4, 17 e 18 de junho atendimentos de dermatologia para 3.000 pacientes que estão nas filas de espera. Para finalizar a ação, estima-se 7.000 consultas de oftalmologia entre junho e julho no ambulatório da FMABC (Faculdade de Medicina do ABC), em parceria com a universidade. Para ajudar nessa força-tarefa, 70 médicos foram contratados recentemente pela gestão municipal.

Gilvan Júnior, secretário de Saúde de Santo André, destaca que o programa Saúde Fila Zero é uma iniciativa lançada no início do primeiro mandato do prefeito Paulo Serra (PSDB). “Com a pandemia, a demanda ficou reprimida. Temos o objetivo de diminuir os casos para que a fila entre em um ritmo que a gente consiga atender a população dentro de um fluxo de até 30 dias para qualquer consulta ou exame”, detalha. “Agora essa última força-tarefa já começou com 3.100 atendimentos divididos no CME Xavier de Toledo e no ambulatório do CHM <(Centro Hospitalar do Município).”

Segundo Gilvan Júnior, a porta de entrada para rede municipal de saúde é a partir das UBSs (Unidades Básicas de Saúde). “O morador vai até o posto mais próximo, passa pelo clínico geral e, se houver necessidade, recebe o encaminhamento para o especialista. Nosso foco está nesses casos de pessoas que estão esperando há um tempo e ainda não foram atendidas”. As consultas dos mutirões são agendados previamente com os munícipes.

No total, a Prefeitura de Santo André afirma que serão disponibilizadas 15.475 consultas até 1º de julho. “No fluxo comum, a rede municipal, por meio dos CMEs, tem 30 mil consultas por mês. Esse número de 15 mil representa atendimentos extras realizados com ajuda dos novos profissionais contratados. Então, em junho, serão 45 mil consultas”, pontua o secretário de Saúde. “As novas contratações em todas as especialidades que o município oferece integrarão também os atendimentos normais durante a semana”, finaliza Gilvan Júnior.