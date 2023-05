Ponte Preta e Guarani marcam no fim e empatam clássico na Série B

21/05/2023 | 20:43



Ponte Preta e Guarani fizeram um dérbi bastante disputado, com emoção até o fim, e empataram por 1 a 1 na noite deste domingo. Mesmo visitante, o Guarani teve as melhores chances, sofreu gol no final, mas buscou o empate nos acréscimos. A partida, válida pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, foi realizada no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), apenas com torcida alvinegra.

A Ponte Preta abriu o placar aos 44 minutos do segundo tempo, mas Bruno Mendes, que saiu do banco de reservas, garantiu o empate aos 50 minutos. A Ponte chegou a seis pontos, ainda dentro da zona de rebaixamento (Z-4), em 17º lugar. Já o Guarani foi a 13, fora do G-4, em quinto lugar.

Este foi o 205º encontro entre os times. O Guarani segue com ligeira vantagem no retrospecto, com 69 vitórias, contra 67 triunfos da Ponte Preta, além de 68 empates e um resultado desconhecido, justamente o primeiro dérbi. No Moisés Lucarelli, porém, o tabu de 14 anos segue de pé: a última vitória do Guarani foi em 20 de junho de 2009, quando fez 1 a 0.

O clássico, com o esperado, começou nervoso, mas o Guarani, apesar de jogar fora de casa, chegou com mais perigo nos primeiros 20 minutos. A primeira tentativa foi em chute de longe de Régis, mas a bola saiu do lado do gol, sem força. Em outro lance, Bruno José cruzou da direita, a bola passou por Derek e Bruninho finalizou por cima. A arbitragem, porém, marcou impedimento.

Em outro bom lance do Guarani, Régis invadiu a área pela esquerda e tocou para o meio. A bola passou por Derek novamente e ficou com Matheus Barbosa, que tentou duas vezes, mas Caíque França afastou o perigo.

Aos poucos, a Ponte Preta conseguiu sair mais para o ataque e assustou quando Pablo Dyego dominou lançamento dentro da área e finalizou na trave, mas o impedimento foi marcado. Depois, Elvis teve chance em bola parada, mas cobrou a falta na barreira.

O Guarani, porém, seguiu levando mais perigo. Bruno José recebeu na área e chutou cruzado para excelente defesa de Caíque França. O goleiro voltaria a trabalhar quando Bruninho desviou cruzamento de cabeça.

Nos minutos finais, o Guarani iniciou jogada na esquerda e acionou Diogo Mateus na direita. Ele chutou cruzado, mas Caíque França fez outra grande defesa. A resposta da Ponte Preta respondeu com bola enfiada para Jeh, que chutou cruzado. A bola passou em frente ao gol, mas a defesa do Guarani apenas acompanhou.

A primeira boa chegada no segundo tempo também foi do Guarani. Derek acionou Régis, que fez bom corte, mas Caíque França conseguiu chegar antes. Depois, Bruno José quase ampliou ao sair cara a cara com Caíque França, que salvou a Ponte Preta mais uma vez.

A Ponte Preta conseguiu responder na bola parada. Elvis fez o cruzamento e Jeh levou perigo ao completar de cabeça. Em outra chegada, Luiz Felipe cruzou fechado, com perigo, mas Pablo Dyego não conseguiu completar.

Os gols, porém, ficaram para o final. Aos 44, a Ponte Preta usou a bola parada para abrir o placar. Elvis cobrou escanteio e Jeh completou de cabeça. Quando a vitória parecia certa, o Guarani empatou aos 50 minutos. Após arrancada, Isaque invadiu a área e tocou para a pequena área, encontrando Bruno Mendes, que só completou e definiu o empate.

Os dois times voltam a campo pela oitava rodada já na próxima quarta-feira. Às 21h15, o Guarani recebe a Chapecoense, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP). Um pouco depois, às 21h30, a Ponte Preta enfrenta o Sampaio Corrêa, no estádio Castelão, em São Luís (MA).

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 1 X 1 GUARANI

PONTE PRETA - Caíque França; Luiz Felipe (Maílton), Fábio Sanches, Mateus Silva e Artur; Felipe Amaral (Dudu), Léo Naldi, Matheus Jesus e Elvis (Ramon Carvalho); Pablo Dyego e Jeh. Técnico: Felipe Moreira.

GUARANI - Tony; Diogo Mateus, Alan Santos, Lucão e Mayk (Diego Porfírio); Matheus Barbosa, Matheus Bueno (Isaque) e Régis (João Victor); Bruninho, Bruno José (Wenderson) e Derek (Bruno Mendes). Técnico: Bruno Pivetti.

GOLS - Jeh, aos 44, e Bruno Mendes, aos 50 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Luiz Felipe, Maílton, Fábio Sanches, Artur, Felipe Amaral e Jeh (Ponte Preta). (Guarani)

RENDA - R$ 171.610,00.

PÚBLICO - 11.016 pagantes (11.726 presentes).

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).