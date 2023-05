Róger Guedes vê evolução no Corinthians apesar de derrota: 'Saio mais feliz pelo que jogamos'

21/05/2023 | 19:05



Embora o Corinthians tenha amargado o sexto jogo consecutivo sem vitória no Brasileirão, com a derrota para o Flamengo, Roger Guedes acredita que o comportamento mostrado diante do rival carioca no Maracanã é sinal de que os triunfos virão em breve. O atacante considera um castigo para o time alvinegro o revés por 1 a 0 sofrido com gol nos acréscimos.

"A vitória não veio. Se a gente continuar jogando da maneira como jogamos hoje vamos conseguir os três pontos na maioria das partidas", acredita o atacante. Ele aprovou a postura da equipe, que passou a jogar em vez de só se defender, como vinha fazendo nos últimos jogos.

"Saio mais feliz pelo que jogamos. A gente estava deixando de jogar, conversei isso no vestiário, que percamos tentando agredir o adversário", disse Gudes. "Infelizmente, o Flamengo foi feliz em um lance. É um excelente time, com o Maracanã lotado, a gente poderia ter saído com o empate", completou.

Os atletas, diz Guedes, entenderam que têm de ter outra atitude para mudar o cenário adverso. São apenas cinco pontos no Brasileirão que deixam a equipe afundada na zona de rebaixamento.

"Essa era a cobrança que a gente mesmo fez para nós. É jogar, independentemente se vai errar atrás ou no meio. É sair jogando, não só marcar o adversário", afirmou.

O próximo compromisso é fora de casa pela Libertadores. Na quarta-feira, às 21h30, o Corinthians, em situação adversa em seu grupo, encara o Argentinos Juniors na Argentina.A vitória é mandatória, já que a equipe é a terceira da chave, com três pontos.