PSG derrota Auxerre com dis gols de Mabppé e fica perto do título francês

21/05/2023 | 18:25



O PSG está por detalhes de confirmar mais um título do Campeonato Francês. Neste domingo, com direito a dois gols de Mbappé, derrotou o Auxerre por 2 a 1, no Stade de LAbbé-Deschamps, pela 36ª rodada.

Com 84 pontos, o PSG pode confirmar o título na próxima rodada. Para impedir mais um título do rival, o Lens, com 78, teria que vencer seus próximos dois jogos, torcer para o Paris perder ambos, e tirar uma diferença de 16 gols de saldo, primeiro critério de desempate.

Ou seja, o PSG tem tudo para ser campeão no próximo sábado, às 16h, diante do Strasbourg, pela penúltima rodada.

Ainda sem Neymar, lesionado, e com Lionel Messi, contestado, o PSG não fez um grande jogo, mas contou novamente com grande desempenho de Mbappé para colocar as duas mãos no troféu de campeão francês.

O atacante francês deu o cartão de boas-vindas aos cinco minutos, quando Mbappé, após bela triangulação envolvendo Messi e Ruiz, recebeu na marca do pênalti e mandou no ângulo do goleiro Radu para fazer 1 a 0.

E o início do PSG foi arrasador. Aos sete minutos, Messi recebeu pela esquerda e achou Ekitiké pelo meio. Ele deixou passar e viu a bola chegar até Mbappé, que deu uma bela chapada para ampliar.

O placar poderia ter sido ainda maior, já que Messi e o próprio Mbappé perderam chances incríveis. O Auxerre também ameaçou e exigiu boa defesa de Donnarumma, quando o relógio marcava 27 minutos, em um forte arremate de Hein. Logo depois, Raveloson acertou a trave.

Com grande vantagem, o PSG voltou para o segundo tempo desligado e acabou sofrendo o gol. Aos cinco minutos, Sinayoko partiu em velocidade pela esquerda e chutou cruzado para superar o goleiro Donnarumma e recolocar o Auxerre na partida.

O PSG chegou a viver minutos de tensão. O Auxerre chegou a pressionar o líder do campeonato, mas não evitou a derrota. Nos acréscimos, Mbappé chegou a fazer o terceiro, mas a arbitragem acabou marcando impedimento do atacante. Com isso, o jogo terminou com vitória do time visitante por 2 a 1.