Napoli vence e deixa Inter com vaga na Liga dos Campeões ameaçada

Apesar de já ter garantido o título do Campeonato Italiano, o Napoli resolveu complicar a vida da Inter de Milão, que ainda luta por vaga na Liga dos Campeões. Neste domingo, venceu por 3 a 1, no estádio Diego Armando Maradona, pela 36ª rodada.

Com a taça na mão e cumprindo tabela nesta reta final, o Napoli chegou aos 86 pontos, muito à frente do segundo colocado, a Juventus, com 69. A Inter ficou em terceiro, com 66, mas com Lazio (65) e Milan (64) na sua cola.

Napoli e Inter fizeram um duelo equilibrado com poucas oportunidades de gol. O time da casa arriscava mais, mas fez valer a superioridade apenas a partir dos 41 minutos, quando Gagliardini parou um contra-ataque e acabou expulso.

Ainda com dez, a Inter teve a sua melhor chance no primeiro tempo. Já nos acréscimos, Lukaku recebeu dentro da área e jogou rente à trave, melhor para o Napoli, que voltou para o segundo tempo pressionando e não demorou para abrir o placar.

Aos 22 minutos, Anguissa recebeu na extremidade da área e chutou com precisão para fazer 1 a 0. Aos 34, o Napoli chegou a marcar com Simeone, mas o VAR chamou a arbitragem e anulou o lance, o que fez a Inter crescer. O time de Milão empatou aos 37, com Lukaku.

Mas a festa da Inter não durou muito tempo. Aos 40 minutos, o Napoli voltou a pisar no acelerador e fez o segundo sem muita dificuldade. Lorenzo recebeu em liberdade e soltou a bomba. A bola foi parar no ângulo.

O Napoli ainda fechou a conta aos 50 minutos. Gaetano recebeu um passe difícil, mas mostrou muita categoria ao fazer o domínio e acertou um bonito chute para decretar a vitória.

Ainda neste domingo, Torino (11º) e Fiorentina (9º) ficaram no empate por 1 a 1. Já Lecce (16º) e Spezia (17º) empataram por 0 a 0.