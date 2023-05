Real Madrid perde para o Valencia no Espanhol em jogo marcado por racismo contra Vini Jr.

21/05/2023 | 16:04



Em jogo marcado por novas injúrias racistas contra Vinícius Júnior, que, inclusive, foi expulso nos minutos finais do duelo, o Real Madrid conheceu mais uma derrota na temporada. O time merengue perdeu do Valencia por 1 a 0, neste domingo, no estádio de Mestalle, pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol, deixando o rival longe da zona de rebaixamento.

Os insultos direcionados a Vinícius Júnior foram evidentes, tanto que o árbitro chegou a pedir para os torcedores parassem com a injúria racial e ameaçou interromper a partida. O próprio locutor do estádio também apelou junto à sua torcida.

Os insultos deixaram obviamente o atacante do Real Madrid incomodado. Vinícius Júnior chegou a apontar o torcedor que fez o xingamento para o árbitro, mas, até agora, o autor das ofensas não foi identificado.

O Valencia, inclusive, se aproveitou da fragilidade emocional do atleta para provocá-lo. Em uma confusão generalizada, Vinícius deixou o braço no rosto de Hugo Duro e foi o único jogador expulso, isso já nos acréscimos, mas ocorreu bem quando o Real Madrid pressionava com todos seus jogadores considerados titulares.

Sem ter pelo o que brigar nesta final de temporada, o Real Madrid entrou em campo com um time misto, tanto que Modric e Kroos só entraram nos minutos finais da partida. Rodrygo foi outro que começou no banco de reservas.

Fazendo o jogo da vida para tentar de uma vez por todas se livrar do rebaixamento, o Valencia foi para cima e abriu o placar aos 32 minutos do primeiro tempo. Kluivert recebeu grande passe de Gayà e chutou. Diego López chegou por trás e empurrou para o gol.

A partir daí só deu Real Madrid, com exceção de algumas boas jogadas de contra-ataque do Valencia. O time merengue perdeu inúmeros gols, muito pela ótima partida do goleiro Mamardashvili, que fez excelentes defesas durante toda a partida.

A última oportunidade de gol do Real Madrid saiu dos pés de Benzema. O atacante recebeu de Kross, girou e chutou à queima-roupa do goleiro, que salvou mais uma e teve participação importante na vitória do Valencia.

Ainda neste domingo, o Atlético de Madrid fez 3 a 0 no Osasuna, no Metropolitanos, e assumiu o segundo lugar que era do Real Madrid. O time de Diego Simeone tem 72 pontos, contra 71 dos merengues. Já o Valencia ficou na 13ª colocação, com 40, agora, longe da zona de rebaixamento. O Osasuna é o décimo, com 47.

Mais cedo, o Espanyol (19º) ganhou uma sobrevida na competição ao derrotar o Rayo Vallecano (11º) por 2 a 1, fora de casa.