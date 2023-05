Após nova música de Shakira, Gerard Piqué compartilha foto com a namorada Clara Chía

21/05/2023 | 15:11



Gerard Piqué deu as caras nas redes sociais ao lado da namorada, Clara Chía. A publicação foi feita em meio a mais uma polêmica do ex-jogador com a ex-esposa, Shakira. Caso você não tenha acompanhado, o craque não teria gostado nada de ver os filhos participarem do clipe da nova música da cantora - Acróstico.

Na publicação, o ex-atleta do Barcelona não fez grandes declarações, como de costume. Piqué apenas postou a foto abraçado na amada e com um coração.

Um detalhe curioso, e que mais chamou a atenção dos seguidores, é que Gerard posta fotos com Clara em momentos em que sua polêmica com Shakira volta a ficar entre os assuntos mais falados. Eita!

Já outros internautas acharam o ato apenas bonito e apoiaram o relacionamento de Piqué com o suposto pivô de sua separação da artista de Barranquilla, na Colômbia.