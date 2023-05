Tricampeão inglês, Manchester City vence Chelsea e ergue a taça em casa com festa da torcida

21/05/2023 | 14:08



Entrar em campo com o título matematicamente confirmado não impediu que o Manchester City superasse o Chelsea neste domingo no Etihad Stadium, pela 37ª rodada do Campeonato Inglês. O placar favorável de 1 a 0 serviu para coroar a festa do elenco tricampeão inglês e de sua torcida, que se despediu dos jogos no Etihad Stadium nesta temporada com uma linda festa, com direito a invasão do gramado após o apito final.

O Manchester City chega a 88 pontos e teve o título confirmado no último sábado com a derrota do vice-líder Arsenal para o Nottingham Forest. Este é o nono título inglês de toda a história do Manchester City, o sétimo na era Premier League e o quinto nas últimas seis temporadas, estes sob comando de Pep Guardiola. O clube se iguala ao Everton como quarto maior campeão nacional, atrás apenas de Manchester United, Liverpool e Arsenal.

Este foi o 12º título de Pep Guardiola como treinador do clube inglês. Considerando outros trabalhos, o espanhol possui o incrível feito de ter vencido a liga nacional em 11 das 14 temporadas que disputou como treinador, levando em consideração também os trabalhos na Alemanha, pelo Bayern de Munique, e na Espanha, pelo Barcelona.

O City é o quinto clube na história do futebol inglês a conquistar três títulos consecutivos da primeira divisão, depois de Huddersfield Town (1924-1926), Arsenal (1933-1935), Liverpool (1982-1984) e Manchester United (1999- 2001 e 2007-2009). Nunca na história um time venceu o torneio quatro vezes seguidas.

O ataque do clube de Manchester anotou 93 gols e sofreu 31 até aqui na competição. No momento, o City é dono do melhor ataque e da melhor defesa. Também foi nesta temporada que Erling Haaland marcou o maior número de gols em uma única temporada da Premier League com 36.

O Manchester City ainda pode conquistar mais dois títulos nesta temporada. Além de um possível troféu inédito da Liga dos Campeões, o City disputa a final da Copa da Inglaterra contra o arquirrival Manchester United dia 3 de junho. A final do torneio continental será contra a Internazionale, uma semana depois. Ao todo, restam quatro jogos para o fim da temporada do time azul de Manchester, dois pelo Campeonato Inglês, contra Brighton e Brentford, ambos fora de casa.

Guardiola aproveitou a confirmação antecipada do título para colocar diversos jogadores jovens e reservas como titulares na partida. O City começou dominante e não demorou muito para que abrisse o placar. O Chelsea errou na saída de bola, o jovem Palmer fez a ligação com Julian Alvarez, que dominou e bateu firme sem chances para o goleiro Kepa.

Em determinado momento, o time de Frank Lampard também resolveu ir para o jogo. Mais ofensivo, o Chelsea chegou muito próximo de empatar em um cabeceio do jovem Gallagher, que pegou na trave esquerda do gol adversário. O Chelsea também voltou pilhado do intervalo. Lewis Hall e Sterling quase empataram a partida, mas não venceram a defesa do City.

Enquanto o Chelsea tentava marcar um carimbo na festa do torcedor no Etihad Stadium, as arquibancadas sacudiam enquanto o tempo passava. Nos acréscimos ainda teve emoção com finalizações do time londrino, mas o placar de 1 a 0 persistiu até o apito final.

BRIGHTON PERTO DA LIGA EUROPA

Outros dois jogos completaram a 37ª rodada do Campeonato Inglês na manhã deste domingo. Em Londres, o West Ham derrotou o Leeds de virada por 3 a 1 com mais uma boa atuação de Lucas Paquetá e complicou a vida do adversário na luta contra o rebaixamento. Muito participativo, Paquetá fez grande jogada individual na linha de fundo, se livrando de cinco adversários para servir Lanzini livre no terceiro gol, que confirmou a vitória já nos acréscimos.

O West Ham está em 14º, com 40 pontos. Já o Leeds vive situação desesperadora pela segunda temporada seguida. A um jogo do fim da temporada, o time de Manchester está em 18º, na zona de rebaixamento, com 31 pontos, a dois do Everton, primeiro time fora do Z3.

Também pelo placar de 3 a 1, o Brighton & Hove Albion venceu o lanterna e já rebaixado Southampton (24 pontos) e se aproximou de uma vaga na Liga Europa. Os Saints chegaram a empatar por 2 a 2, mas tiveram o gol anulado e sofreram o terceiro nos acréscimos. O Brighton está em sexto, com 61 pontos e ainda tem dois jogos para fazer. O time precisa de apenas um ponto para confirmar matematicamente a vaga na Liga Europa da próxima temporada. O triunfo deste domingo também tira as chances do Tottenham de se classificar para a competição.