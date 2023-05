Beyoncé fala do Brasil em show e enlouquece fãs

21/05/2023 | 14:10



Beyoncé está cada vez mais falando do Brasil em seus shows! No último sábado, dia 20, a cantora estava fazendo mais uma das apresentações de sua turnê quando viu uma bandeira do país.

Durante os shows no Reino Unido, mais especificamente em Edimburgo, Bey decidiu dar um alô para o Brasil. Assim como tem rolado em várias outras apresentações, os fãs brasileiros chamam a atenção com bandeiras, cartazes e acessórios.

Assim que falou do país, os fãs brasileiros ficaram enlouquecidos. Beyoncé fez a interação enquanto cantava e dançava o sucesso Energy, colaboração com Beam.

Até o momento, a cantora não anunciou nenhuma apresentação por aqui. Mas os fãs ainda esperam ansiosos por um show de Beyoncé no país tropical.

A Renaissance Tour vai passar por mais de 20 cidades ao longo do globo. Com direito a um cavalo brilhante, os shows da diva estão impressionando os fãs.