Parque Oriental é palco para comemorações de dois anos de Emarp

21/05/2023 | 10:30



A Prefeitura de Ribeirão Pires promove hoje uma série de atividades gratuitas no Parque Oriental, na Rua Major Cardim, 3.100, na Estância Noblesse, para comemorar os dois anos da Emarp (Escola Municipal de Artes de Ribeirão Pires). Até às 16h, o espaço terá apresentações de música, dança, oficinas culturais e intervenções artísticas.

"Estamos aqui no Parque Oriental para convidá-los para as comemorações dos dois anos de Emarp. A programação é o dia inteiro, vem curtir com a gente. Tem muita novidade em Ribeirão", diz o prefeito Guto Volpi (PL) ao Diário.

Confira a programação de aniversário da Emarp:

21 de maio (domingo), no Parque Oriental

9h: Aula aberta de Musicalização Infantil (crianças de 6 a 11 anos)

9h45: Cinemarp e oficina de construção de avião de papel

10h: Mostra de Violão com alunos e professores

10h: Oficina de Mangá

10h: Intervenção de Pintura em tela

10h30: Fotografando pelo parque

11h: Cinemarp e oficina de construção de avião de papel

11h: Aula aberta de Dramaturgia do Corpo

11h20: Combo de Música e Pintura ao vivo no gramado

13h: Chorinho e Música Brasileira

13h30: Fotografando pelo parque e Cinemarp

14h: Apresentação de Coro Infantil Juvenil com alunos da rede municipal

14h40: Coreografia Footloose com Grupo Experimental de Dança

15h: Combo de Música Popular com alunos e professores

15h30: Pintura em Movimento