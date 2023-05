Luís Castro elogia entrega do Botafogo para vencer clássico, mas mantém cautela com bom momento

21/05/2023 | 12:09



O técnico Luís Castro analisou o desempenho do Botafogo na vitória contra o Fluminense no último sábado. Superior no confronto, o time alvinegro foi elogiado por seu empenho pelo treinador. Segundo ele, a dedicação e competência dos jogadores fizeram com que a difícil missão de vencer o clássico ficasse viável.

"Tornamos mais acessível o que é extremamente complexo. Jogar contra o Fluminense do Diniz é uma obra forte que temos que desenvolver e construir ao longo do jogo. O Fluminense tem a cara do Diniz, que é um grande treinador, e tem revelado uma eficácia muito grande em termos de atuação e resultados", disse Luís Castro.

"Os meus jogadores foram extremamente competentes e, como é normal, entregaram-se por completo. Eles cumpriram com as nossas estratégias muito bem. Conseguimos manter um equilíbrio defensivo muito bom, que nos permitiu grande desempenho em bolas altas e na zona intermediária", completou.

O treinador botafoguense também deu algumas declarações que ajudam a manter os pés no chão, apesar da empolgante fase vivida pelo título, que lidera o Campeonato Brasileiro com seis vitórias em sete jogos.

"Os clássicos ficam sempre na história dos clubes, mas não me interessa falar de algo que possa nos elevar de tal forma que nos tire os pés do chão. A maratona de jogos difíceis é muito grande , portanto tudo isso nos cria dificuldades e precisamos ultrapassar com o talento e inteligência dos jogadores, e com o espírito de equipe", afirmou o português.

"A única coisa que posso prometer aos torcedores é trabalho com dignidade do começo ao fim, todo dia com dedicação, representando o símbolo que carregamos no peito. Vitórias não vou prometer nunca, não sou vendedor de ilusões e não vou por este caminho. Existem sempre duas equipes em campo", finalizou.

O Botafogo está na ponta do Brasileirão com 18 pontos conquistados, três a mais que o Palmeiras, único invicto no torneio. Agora o time enfrentará o César Vallejo pela Copa Sul-Americana e volta a campo pelo Brasileirão para enfrentar o América-MG.