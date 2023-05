Estreando no Festival de Cannes, Bruna Biancardi passa por perrengue chique: Joia está presa

21/05/2023 | 12:11



Bruna Biancardi fez a sua estreia no Festival de Cannes 2023. Gravidinha, a influenciadora usou um vestido dourado com saia fluida e muito brilho. A noite ia bem e Biancardi estava super animada. Ela foi conferir a exibição do filme Killers of The Flower Moon.

Antes do filme começar, Bruna ficou esperando enquanto acompanhava o tapete vermelho. Mas, ai os perrengues começaram. Com uma saia tão longa, Bruna acabou tendo problemas para usar a escada rolante, contando com a ajuda as amigas para não prender o tecido nos degraus.

Ao chegar ao hotel, outro perrengue. Bruna pegou emprestado um poderoso colar de diamantes e esmeraldas, mas na hora de tirar o fecho simplesmente não abria. Rindo de desespero, ela brincou:

- Ela tá presa, ninguém consegue abrir. O segurança já tentou. Então vou ficar com ela.

Depois de muitas tentativas, a peça finalmente foi retirada.