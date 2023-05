Karol Conká canta ao lado do filho pela primeira vez

21/05/2023 | 12:10



Tal mãe, tal filho! Karol Conká soltou a voz ao lado de Jorge, seu filho de 16 anos de idade. Os dois cantaram pela primeira vez juntos durante uma participação no programa Altas horas, da TV Globo.

O hit escolhido foi o Tombei, e a ex-BBB não escondeu que estava feliz em dividir esse momento com o primogênito.

- Estou emocionada

A cantora engravidou do rapaz quando tinha 19 anos de idade. Inclusive, ele é muito apegado a mãe e chegou a contar para Serginho Groisman como foi lidar com as polêmicas em consequência da participação dela no BBB21.

- Vou responder com uma palavra, difícil.

Além deles, o programa ainda contou com a presença de Joelma, Thierry, Solange Almeida, Thiago Piquilo, Lucy Alves, Valesca Popozuda, Sandra de Sá, Márcio Victor e Thiago Arancam