Nuggets vencem Lakers em Los Angeles, abrem 3 a 0 e se aproximam do título do Oeste na NBA

21/05/2023 | 09:00



O primeiro confronto da série entre Lakers e Nuggets em Los Angeles também terminou com o time de Denver levando a melhor. Na noite deste sábado, os Nuggets fizeram 119 a 108 e abriram 3 a 0 de vantagem nas finais da Conferência Oeste da NBA. Nenhum time conseguiu reverter uma série que começou com um 3 a 0 na história da competição. Com muita consistência, a franquia de Denver pode conseguir o primeiro 4 a 0 de sua história caso vença o jogo 4 na próxima segunda-feira, às 21h30, também em Los Angeles.

Nikola Jokic foi muito importante na parte final do confronto deste sábado, mas foi Jamal Murray quem roubou a cena no momento em que o sérvio esteve apagado. Só no primeiro quarto de jogo, foram 17 pontos de Murray, que fechou o primeiro tempo com 30 dos 37 pontos que fez na partida. Sem fazer um único ponto no primeiro quarto, Jokic pontuou 15 vezes no último quarto e fechou o jogo com 24 pontos.

"Por isso somos um time, esforço coletivo. Vi que Nikola estava sendo encaixotado no primeiro quarto então tive que ser agressivo por ele, Michael foi agressivo por ele, Bruce foi agressivo por ele. Não é sobre um cara só, temos um excelente time. Quando você faz as coisas certas na quadra, a sorte vira para o seu lado", disse Murray.

Apesar do cenário desfavorável, a franquia 17 vezes campeã da NBA segue acreditando em uma reação. Este foi o tom adotado por Lebron James e Anthony Davis após o jogo. Davis teve uma boa atuação, com 28 pontos e 18 rebotes, enquanto Lebron fez 23 pontos, mesmo número atingido por Austin Reaves.

"Durante toda a temporada a gente teve que escalar montanhas pra chegar aonde a gente está agora. Não será agora que iremos desistir", afirmou Davis. "Não posso falar pelos rapazes neste momento porque não sei o que está passando na cabeça deles, mas eu ainda acredito. Um jogo de cada vez. Temos que estar preparados para continuar a série na segunda-feira. Tenho que acreditar como se ainda estivéssemos no jogo 1", declarou Lebron.

Mesmo com Jokic apagado, os Nuggets cometeram pouquíssimos erros no primeiro quarto e já lideravam por 12 pontos. No segundo quarto, os Lakers se organizaram em quadra e encurtaram a desvantagem, chegando até a igualar o placar. O duelo chegou a ficar equilibrado e os Lakes iniciaram o último quarto com uma ligeira vantagem de um ponto, que rapidamente se desfez, muito por causa da liderança de Jokic. Após deixar escapar uma vantagem de 14 pontos ao longo do jogo, o time de Denver teve uma sequência de 13 a 0 a 7 minutos do fim que direcionou o triunfo.

Jokic chegou a ajudar o técnico Michael Malone a desenhar algumas jogadas dos Nuggets no segundo tempo da partida. "Se vencemos hoje foi porque sobrevivemos ao terceiro e ao quarto período, nos quais Nikola simplesmente estava chamando todas as jogadas, uma por uma. Eu só auxiliava ele. A vitória de hoje está na conta do Coach Jokic", brincou o técnico Michael Malone.

Caso confirmem a vantagem deste momento, os Nuggets poderão buscar seu primeiro título de NBA no confronto contra Miami Heat ou Boston Celtics, que decidem a Conferência Leste. Jimmy Butler e companhia têm vantagem de 2 a 0. Os times voltam a se enfrentar neste domingo, às 21h30, em Miami.