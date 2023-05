Consciência ecológica

Matheus Veiga

21/05/2023



É importante saber como devemos descartar corretamente o lixo. E quanto mais cedo se começa a praticar, melhor é. E a escola tem papel fundamental em ensinar que o as coisas que não nos servem mais podem ser reaproveitadas ou virar renda para outras pessoas.

Livia Estevan Loureiro, 9 anos, participa de um projeto desenvolvido pelo Colégio Adventista de Santo André, onde estuda, que estimula o descarte correto dos restos de materiais escolares. “É muito legal porque ensina que podemos reutilizar os materiais de forma criativa. Colocaram uma caixa no colégio para que deixássemos os itens usados, e até mesmo os que são encontrados perdidos na sala de aula”, explica a garota.

O projeto citado por Livia é realizado pela escola em parceria a Maped Brasil e a Terracycle e visa estimular os alunos a descartarem corretamente os materiais escolares. Por serem itens muito utilizados pelas crianças na escola, fica ainda mais fácil despertar a curiosidade dos pequeninos e ensiná-los sobre a importância dessas ações. Além de mostrar que eles também podem ajudar a preservar a natureza e cuidar do planeta.

A ação consiste em receber lápis, canetas, cadernos e outros itens usados pelos alunos, além de embalagens, em uma urna coletora temática, chamada de Mapedino. A atitude da garotada poderá, no futuro, contribuir para o aumento da reciclagem nas cidades do Grande ABC. No primeiro trimestre deste ano, foram coletadas 6.490 toneladas de materiais reaproveitáveis em cinco municípios da região – São Caetano e Rio Grande da Serra não informaram esses dados. São Bernardo responde por 53% do total coletado, com 3.466 toneladas entre janeiro e março. Seguida por Santo André, com 2.673 toneladas. E já com um número de coletas bem menor, aparece Diadema, em 275 toneladas, Mauá com 119 toneladas recolhidas no acumulado de janeiro e fevereiro, e por fim, Ribeirão Pires com 76 toneladas coletadas.

EDUCAÇÃO

Além da questão ambiental, o projeto também tem contribuição social. Ao final do período de arrecadação, em novembro, a unidade da escola que coletar o maior volume de resíduos ganha um vale doação de R$ 5.000 da Maped, podendo escolher uma instituição sem fins lucrativos para destinar o valor.

Todos os resíduos serão transformados em produtos para uso em sala de aula e distribuídos para as escolas campeãs. Ressaltando a importância do projeto, que mostra para as crianças, como um simples item escolar, pode se transformar novamente em um objeto novo.