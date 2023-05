Marangoni quer incluir benefícios fiscais para moradias sustentáveis

Da Redação



21/05/2023 | 08:33



O deputado federal Fernando Marangoni (União Brasil), que tem base eleitoral em Santo André, quer criar uma tabela progressiva de benefícios fiscais para empresas que construírem as unidades do programa Minha Casa, Minha Vida em centros urbanos e já abastecidos com energia limpa.

Marangoni é relator da MP (Medida Provisória) do programa habitacional retomado pelo governo federal em fevereiro. Ele oferece subsídio e taxa de juros abaixo do mercado para facilitar a aquisição de moradias populares e conjuntos habitacionais na cidade ou no campo até um determinado valor.

Na tabela proposta pelo deputado, devem ser levados em consideração o reaproveitamento da chamada água cinza, aquela que sobra do uso em pias, chuveiros e máquinas de lavar roupa, e a instalação de placas solares. A ideia do deputado foi debatida com os ministros da Casa Civil, Rui Costa (PT), das Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT), e das Cidades, Jader Filho (MDB).

Marangoni pretende apresentar seu parecer sobre a proposta na próxima semana. A expectativa é de que ele seja votado na sequência na comissão especial mista, composta também pelos senadores Eduardo Braga (MDB), presidente, e Efraim Filho (União Brasil), relator-revisor.

OFÍCIO DO CONSÓRCIO

Na tarde da última quinta-feira (18), o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC entregou algumas contribuições ao processo de reestruturação do Minha Casa, Minha Vida para Fernando Marangoni, em audiência realizada pelo relator na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo). O documento do Consórcio foi entregue pelo secretário-executivo da entidade, Mário Reali.

“O Minha Casa, Minha Vida é um programa estruturante para a política habitacional, principalmente para atendimento das faixas de até três salários mínimos. A medida provisória tem prazo para ser votada, por isso é fundamental participarmos desse processo”, afirmou Reali.

No ofício, o Consórcio ressalta que a região acumulou experiências na realização de empreendimentos do Minha Casa, Minha Vida. Diante da reformulação do programa, a entidade aponta, entre outras sugestões, o fortalecimento dos municípios na gestão e controle do programa, em suas variadas faixas de renda, no sentido de mapear, compreender e relacionar a produção habitacional ao real atendimento à demanda.

Também são propostas a criação de instrumentos para aprimorar a produção, oferta e gestão de imóveis em locação social; a promoção e fortalecimento de novas formas de produção habitacional, como programas habitacionais de retrofit e reconversão de imóveis vazios bem localizados; e a permissão do processo de regularização da documentação do terreno ao longo do empreendimento, para que a documentação não seja impedimento ao ritmo de execução do programa pelas prefeituras.

Também representaram o Consórcio na audiência pública na Alesp o diretor de programas e projetos da entidade, Vitor Hugo Rossini, e a coordenadora Sandra Malves, além de Ronaldo Lacerda, secretário de Habitação de Diadema, e Nelson Ota, assessor especial de Habitação de Mauá.