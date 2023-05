Mauaense é derrotado pelo Nacional

Da Redação



20/05/2023 | 23:07



O Grêmio Mauaense perdeu para o Nacional, por 2 a 1, de virada, e segue na penúltima colocação do Grupo 6 do Campeonato Paulista da Segunda Divisão, com apenas dois pontos em cinco jogos. A partida foi realizada no Estádio Pedro Benedetti, em Mauá.

O jogo começou com 40 minutos de atraso, porque a equipe médica demorou a chegar no estádio. Quando a bola rolou, o Mauense logo abriu o placar, no chute de Luiz Felipe, aos 11 minutos. A alegria dos donos da casa durou pouco. Aos 26 minutos Vitinho empatou para a equipe da Capital e, aos 31, Luiz Henrique, de cabeça, fez o segundo dos visitantes.

Na segunda etapa, o Mauaense até tempo reverter o placar, mas não conseguiu chegar ao empate. Esta foi a segunda derrota seguida. Na rodada anterior, foi superado pelo Jabaquara por 3 a 0, fora de casa. O Mauá, a outra equipe da cidade no Paulista da Segunda Divisão, também não foi feliz. Perdeu na sexta-feira para o Barcelona. O gol foi marcado pelo zagueiro Moura.

Na próxima rodada, sándo, o Mauaense recebe o lanterna Ecus, às 15h, no Pedro Benedetti. Já o Mauá visita o Nacional, às 17h, no Comendador Souza, na Capital.