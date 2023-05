Com o Morumbi lotado, São Paulo goleia o Vasco

20/05/2023 | 21:56



Depois de três jogos longe de casa, o São Paulo reencontrou o seu torcedor com vitória. Em noite de maior público do ano no Morumbi, que recebeu 57 mil torcedores, e de ótimo jogo, o time tricolor ganhou do Vasco por 4 a 2 e consolidou a sua reação sob o comando de Dorival Junior. O técnico continua invicto desde que foi escolhido para substituir Rogério Ceni.

Com três vitórias e três empates nos últimos seis jogos do Brasileirão, o São Paulo se aproxima dos líderes e soma, agora, 12 pontos. Antes sem confiança, sobre o qual se ouvia que brigaria para não cair, o time mostra que é possível lutar no pelotão da frente. Onde não está o Vasco, que, depois de seis partidas sem vitória – a única foi conquistada na estreia - tem seis pontos e pode entrar nesta rodada na zona de rebaixamento.

O primeiro gol foi resultado de uma trama que envolveu os três atacantes: Marcos Paulo, Luciano e Calleri, este que concluiu para as redes. O segundo foi resultado de um contra-ataque rápido e eficiente que Luciano puxou e Rodrigo Nestor concluiu com categoria ao driblar o zagueiro dentro da área e tocar de direita para o gol.

Barros e Galarza empatarm o jogo.<EM>Beraldo, de cabeça, fez o terceiro do Tricolor e Juan anotou o quarto nos acréscimos.