Felipe Alves é afastado e deve deixar o São Paulo antes do fim de contrato

20/05/2023 | 22:48



O técnico Dorival Júnior confirmou, em coletiva de imprensa após a vitória por 4 a 2 sobre o Vasco neste sábado, que o goleiro Felipe Alves não jogará mais pelo São Paulo. Emprestado ao clube paulista pelo Fortaleza até o final do ano, o jogador de 35 anos já não está mais trabalhando com o restante do grupo são-paulino e deve sacramentar a saída em breve.

"O Felipe vai ser respeitado como profissional, como todos. Ele está em um processo de mudança de clube e vamos aguardar. Daqui a pouco, ele encontrará um novo caminho, vamos aguardar. Neste momento, ele não estará mais junto ao nosso grupo. A diretoria já decidiu a respeito e acredito que em breve a informação será mais divulgada", afirmou Dorival.

Após terminar 2022 como titular do São Paulo, Felipe Alves não jogou uma partida sequer na atual temporada. Embora Jandrei esteja lesionado, em vez de Felipe, é o jovem Leandro quem está à frente na hierarquia como substituto de Rafael, que vive boa fase e vem dando segurança à defesa tricolor.

Felipe Alves entrou na lista de relacionados de Dorival Júnior pela última vez no clássico com o Corinthians, há uma semana. Depois disso, não viajou para Recife, onde os são-paulinos venceram o Sport por 2 a 0 no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, e não esteve no banco neste sábado, durante a vitória sobre o Vasco no Morumbi.