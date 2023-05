São Bernardo FC derrota o Confiança

Da Redação



20/05/2023 | 21:52



O São Bernardo FC bateu o Confiança (SE), por 3 a 1, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. O jogo foi disputado no Estádio 1º de Maio. Com o resultado, o Tigre segue na liderança com 100% de aproveitamento, alcançando 12 pontos. O Confiança, por sua vez, perdeu a invencibilidade, mas permanece na segunda posição, com nove pontos.

O primeiro gol da partida foi marcado por Rafael Vaz, cobrando pênalti que foi sofrido por Romisson. No segundo tempo, em um um rápido contra-ataque, o São Bernardo ampliou a vantagem. Bruno Michel avançou em alta velocidade e chutou, o goleiro defendeu, mas Bruno Santos aproveitou o rebote e marcou o gol. O Confiança não desanimou e diminuiu com Dione, que acertou um chute forte, sem chances de defesa para o goleiro.

Aos 42 minutos, ocorreu um apagão no estádio, interrompendo a partida por quase uma hora. Quando o jogo recomeçou, Tcharlles quase marcou novamente, acertando a trave, mas foi o São Bernardo que fez mais um gol. Em um rápido contra-ataque, Bruno Michel recebeu a bola e acertou um belo chute, fechando o placar em 3 a 1. Na próxima rodada, o São Bernardo enfrentará o CSA-AL no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), no domingo, às 16h30.