Metrópole, o primeiro shopping do Grande ABC, completa 43 anos

Nilton Valentim

Matheus Veiga



21/05/2023 | 08:56



O Metrópole, primeiro shopping center do Grande ABC comemora 43 anos de atividades no Centro de São Bernardo. O empreendimento, que conta com 209 operações – sendo 173 lojas e restaurantes e 36 quiosques –, recebe 670 mil pessoas por mês e 100 mil veículos em seu estacionamento.

Inaugurado em 16 maio de 1980 como Center Shop, o centro de compras foi rebatizado para Metrópole em 1997. Atualmente, pertence à Aliansce Sonae, que em janeiro incorporou a BR Malls, e tem 62 shoppings em seu portfólio. Na região, além do Metrópole, o grupo administra o Shopping ABC e o São Bernardo Plaza.

Segundo Valéria Biasi, que assumiu o cargo de supervisora do Metrópole há quatro meses, o shopping oferece 3.000 empregos diretos e 4.000 indiretos. “Hoje, o shopping não é apenas um local de compras. É onde as pessoas vão por diversos motivos. Para se divertir, trabalhar e até realizar reuniões de negócios. Fico muito feliz quando ouço alguém dizer: ‘fui ao shopping e resolvi minha vida’”, afirma.

Valéria conhece bem o negócio, está há 17 anos na Aliansce Sonae. Arquiteta de formação, foi gerente de operações do Santana Parque Shopping e, recentemente, estava no Shopping Taboão, onde foi gerente comercial e de negócios.

No curto período em que está no comando do Metrópole, Valéria desataca as ações desempenhadas no reaproveitamento de resíduos. O shopping recicla 89% dos materiais que são descartados durante a operação. “Em março, das 91 toneladas produzidas, 89 toneladas foram reaproveitadas”, conta.

RELÓGIO

Na comemoração dos 43 anos, um dos destaques foi a pintura de um painel que faz referência ao relógio que por anos marcou a fachada do Metrópole. A obra foi assinada pelo artista Galo, e ficará exposta no shopping.

RESULTADO

A Aliansce Sonae obteve no primeiro trimestre lucro líquido R$ 2,97 bilhões. O que indica crescimento de 5.580% em relação ao mesmo período do ano passado, quando havia reportado lucro de R$ 52,3 milhões. A alta se deve à combinação de negócios com a BR Malls.