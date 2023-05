Charge do Dia - 21 de maio de 2023

Seri

Do Diário do Grande ABC



21/05/2023 | 08:32



Os repasses de verba do governo do Estado para a rede de saúde municipal de Santo André já ultrapassam a marca de R$ 154,8 milhões em 2023. Conforme balanço divulgado pela SES (Secretaria de Estado da Saúde), de janeiro até a metade de maio, em contratos de prestação de serviço, os recursos fornecidos chegam a R$ 112 milhões. Além disso, outros R$ 42,8 milhões foram pagos por meio de convênios e investimentos Fundo a Fundo, conforme dados retirados do Portal Financeiro do Gestor.