Escola de artes de Ribeirão celebra dois anos de atuação

Thainá Lana



21/05/2023 | 09:17



Há dois anos, os moradores do Grande ABC, e também de outras cidades da Região Metropolitana de São Paulo, contam com um espaço de formação artística dedicado a fomentar e democratizar os acessos às artes e a cultura.

A Emarp (Escola de Artes de Ribeirão Pires) foi inaugurada em 21 maio de 2021 com o propósito de unificar diferentes expressões artísticas e oferecer formações transversais aos alunos. Durante o período, mais de 3.300 pessoas passaram pela unidade.

Localizada no Centro da cidade, a escola de artes celebra hoje dois anos de atuação e busca se consolidar como um dos principais equipamentos culturais da região. Atualmente, possui 1.800 estudantes matriculados em oficinas e cursos regulares e livres, em cinco áreas: dança, teatro, música, artes plásticas e audiovisual.

A procura por aulas de jazz, piano, ballet, teatro, pintura em tela, musicalização infantil, entre outras atividades, ultrapassa os limites do município e atrai pessoas de outros locais. Do total de alunos matriculados, 735 residem em outras cidades, como Mauá, Guarulhos, Mogi das Cruzes, Santo André, São Bernardo, São Caetano, Capital, Suzano e Taboão da Serra.

Samuel Filipe da Silva, 19 anos, é um desses estudantes. Morador do Bairro Vila São João, em Rio Grande da Serra, ele estuda música desde 2018 em Ribeirão, quando o município ainda oferecia as formações artísticas em espaços separados – as escolas de música, dança, teatro e artes visuais foram incorporadas à Emarp.

“A inauguração da unidade foi uma surpresa e alegria, porque surgiu uma expansão de possibilidades por conta da fusão das escolas de artes. Essa unificação dos cursos aumentou a chance de desenvolvimento dos estudantes em diferentes expressões artísticas. Futuramente pretendo fazer cursos de desenho ou algo no audiovisual”, conta Silva, que estuda música na USP (Universidade de São Paulo) e sonha em se tornar um “grande concertista para tornar os concertos mais acessíveis”.

Além do desenvolvimento pessoal, o acesso a diferentes formas de arte e cultura também está alinhada com as exigências do mercado, conforme afirma o coordenador da Emarp, Marcos Losano. “As escolas separadas já não faziam mais sentido, pois não estavam conectadas com a realidade. As artes se complementam, quem atua no setor cultural precisa estar preparado para as necessidades do mercado, que exige artistas mais completos e transversais. Até mesmo pelo movimento cultural, você as artes existem de forma transversal”, diz Losano.

Felipe Ribeiro Marques, 29, transita por várias áreas e busca ampliar seu conhecimento artístico. Morador de Ribeirão, ele participa dos cursos de palhaçaria, intervenção urbana, jazz, sapateado, dança livres e urbanas. “Estou aproveitando tudo que consigo, e tem sido incrível a oportunidade de aprender. Para ser um ator não basta apenas fazer teatro, é importante saber dançar para poder movimentar o corpo com mais fluidez, ter afinidade com música, entre outras habilidades. Todo conhecimento agrega e deixa o profissional mais completo”, explica Marques.

Para além dos muros da escola, o coordenador da Emarp, Marcos Losano, destaca a conexão do equipamento com a agenda de eventos da cidade. Ele cita que um dos momentos mais marcantes ocorreu em setembro do ano passado, quando alunos da Emarp realizaram intervenções artísticas na primeira edição da Flirp (Feira Literária de Ribeirão Pires).

Todos os cursos oferecidos na Emarp são gratuitos e, segundo a Prefeitura de Ribeirão Pires, é realizada periodicamente a divulgação de inscrições no site e nas redes sociais do Paço. Atualmente, 133 pessoas aguardam na fila de espera da escola.

AGENDA DE ANIVERSÁRIO

Para celebrar o aniversário da escola de artes, a Prefeitura promoverá hoje uma série de atividades gratuitas no Parque Oriental, localizado na Rua Major Cardim. A partir das 9h, o público poderá curtir aulas abertas e oficinas culturais, apresentações de música, dança e intervenções artísticas – a programação completa está disponível nos canais do Paço.

No início da tarde, às 13h30, o prefeito Guto Volpi (PL) irá anunciar investimentos e projetos para o equipamento. “A Emarp é parte de um grande movimento cultural que está sendo fortalecido em Ribeirão Pires. Vamos ampliar este trabalho, levar a escola de artes para a rede municipal de ensino e para os eventos da Prefeitura, para valorizar as expressões artistas e democratizar o acesso às políticas culturais do município”, diz Volpi.