Mutirões em Santo André oferecerão 15 mil consultas com especialistas

Da redação



21/05/2023 | 08:06



A Secretaria de Saúde de Santo André começou ontem a realizar nos CMEs (Centros Médicos de Especialidades) uma série de mutirões para atender a demanda represada durante a pandemia. No total, serão disponibilizadas 15.475 consultas para a população até o dia 1º de julho.

As especialidades contempladas variam como consultas de oftalmologia, dermatologia, endocrinologia adulto, gastroenterologia adulto, proctologia e urologia. Todos os atendimentos serão feitos por meio de agendamento prévio, com data e horário marcados.

“Dentro do programa Saúde Fila Zero seguimos avançando para realizar todos os atendimentos. Contamos com a presença de todos os pacientes nas mais de 15 mil consultas para que assim possamos dar encaminhamento nos tratamentos”, diz o prefeito Paulo Serra (PSDB).

A andreense Neuza Lima, de 67 anos, que participou de um dos mutirões de consultas realizados neste sábado. Venho fazendo um tratamento há um ano e tenho sido atendida no prazo, com exames e consultas que não passam dos 20 dias", afirma.

Neste fim de semana, acontecem forças-tarefa de endocrinologia adulto no CME Xavier de Toledo (1.200 consultas, sendo 600 em cada dia). No CHM (Centro Hospitalar Municipal), os mutirões são para proctologia (700 atendimentos feitos ontem) e urologia (1,200 consultas programadas para hoje).

"Estamos unindo esforços para zerar de uma vez toda a fila por atendimento médico. Já conseguimos nas unidades básicas com a realização de diversos mutirões nos postos que estavam com alta demanda e agora repetiremos a mesma estratégia nos Centros Médicos de Especialidades. Serão mais de 15 mil atendimentos extras que conseguimos oferecer para a população”, comenta o secretário de Saúde, Gilvan Junior.