Golden Square promove sessão de cinema adaptada para autistas

Da Redação



21/05/2023 | 08:03



O Cinemark do Shopping Golden Square, em São Bernardo, promove nesta segunda-feira (22) mais uma sessão do projeto Ingresso Azul, adaptado para as necessidades de pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista). A exibição será de Super Mario Bros – O Filme, a partir das 13h30. As sessões que integram o projeto possuem som mais baixo que o convencional, luzes acesas e não têm propagandas ou trailers. Elas são pensadas para que os autistas se sintam à vontade para curtir a programação do shopping.

“Sabemos das dificuldades enfrentadas pelas famílias com crianças e adolescentes com TEA e que muitas abrem mão do convívio social pela falta de adequação dos espaços. As sessões adaptadas incentivam essa interação e reforçam as conexões sociais, possibilitando uma vivência agradável no nosso shopping”, destaca Renann Mendes, coordenador de Marketing do Golden Square.

Para participar, basta adquirir o ingresso no APP da Cinemark ou na bilheteria do Golden Square Shopping. Além disso, o estacionamento do empreendimento conta com vagas exclusivas para pessoas com TEA, localizado no piso G1.