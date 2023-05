Deslizamento causa duas mortes em São Bernardo

Da Redação



20/05/2023 | 19:00



Deslizamento de terra causou duas mortes em São Bernardo. A ocorrência foi registrada na Estrada Particular Eiji Kikuti, 1445, Cooperativa, e confirmada pelo Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Segundo a coorporação, o caso ocorreu por volta das 14h. Entre as vítimas, estão um homem de 26 anos e outro de 30.

