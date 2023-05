Santo André ganha de 1 a 0 partida contra Nova Iguaçu-RJ

20/05/2023 | 18:32



O Santo André confirmou o bom início no Campeonato Brasileiro da Série D na tarde deste sábado (20), ao vencer o Nova Iguaçu-RJ, por 1 a 0, no Estádio Jânio Moraes, em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, pela terceira rodada da primeira fase. Vitinho fez o único gol da partida.

Com a vitória, o Ramalhão assumiu a liderança do Grupo 6, agora com sete pontos ganhos. Um ponto a mais que a Portuguesa-RJ, que ainda jogará no final de semana. Em três jogos, o time paulista acumula um empate e duas vitórias. Já o Nova Iguaçu perdeu o terceiro jogo seguido e amarga a lanterna, sem pontuar.

O primeiro tempo teve o Santo André mais ofensivo e buscando a vantagem no placar. As principais jogadas do time paulista saíram pelo lado esquerdo, mas faltou um pouco de capricho pelo gol. O Nova Iguaçu, por sua vez, esteve mais cauteloso e pouco assustou o adversário.

Aos 29 minutos, Andrey foi lançado no ataque e chutou muito perto da meta defendida por Junior Belliato, do Santo André. Os paulistas poderiam ter respondido na mesma moeda aos 34 minutos, quando Rafael Chorão cobrou falta, mas acertou a barreira e facilitou a vida do goleiro do Nova Iguaçu.

No segundo tempo, o Santo André seguiu melhor e abriu o placar aos 13 minutos. Vitinho recebeu ótima assistência e finalizou por cobertura na saída do goleiro, marcando um belo gol para os paulistas fora de casa.

Em desvantagem no placar, o Nova Iguaçu tentou o empate, mas esbarrou nas limitações e na forte defesa do Santo André. Vitória importante e merecida do time paulista no Rio de Janeiro.

O Nova Iguaçu volta a campo no próximo sábado para enfrentar a Portuguesa-RJ, às 15h, novamente no Estádio Jânio Moraes, em Nova Iguaçu. Já o Santo André, no mesmo dia e horário, receberá o Resende-RJ, no Estádio Bruno Daniel, em Santo André.