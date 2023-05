Bahia empata com o Goiás em Salvador e amplia série sem vitórias no Brasileirão

20/05/2023 | 18:15



Num jogo bastante aberto, Bahia e Goiás empataram, por 1 a 1, neste sábado, na Arena Fonte Nova, em Salvador, na abertura da sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Everaldo e Bruno Melo marcaram os gols da partida ainda no primeiro tempo.

O Bahia chegou ao terceiro jogo sem vitória no campeonato, mas pelo menos encerrou sequência de duas derrotas consecutivas. Assim, chegou a sete pontos e continua lutando para se afastar da parte de baixo da tabela. O Goiás, que vinha de vitória por 2 a 1 sobre o Botafogo, também tem sete;.

O primeiro tempo começou com chances de gol dos dois lados. Logo aos 11, Julián Palacios foi até a linha de fundo e cruzou para Alesson, que quase mandou para as redes para o Goiás. Só que o Bahia não ficou atrás e três minutos depois respondeu em finalização de Thaciano e ótima defesa de Tadeu.

O Goiás chegou a marcar aos 21 minutos, mas a arbitragem assinalou impedimento do centroavante Matheus Peixoto. Melhor para o time baiano, que levou sua torcida à loucura aos 24, quando Biel chutou errado, a bola desviou na marcação e sobrou para Everaldo finalizar forte para o gol.

Com a partida equilibrada, o Bahia teve pouco tempo para comemorar. O Goiás deixou tudo igual aos 30 minutos, quando Bruno Melo cobrou falta com a perna esquerda e acertou o canto do goleiro Marcos Felipe. O empate parcial deixou o confronto animado e com chances de gol antes do intervalo.

No segundo tempo, os dois times seguiram criando chances de gol. O Bahia assustou aos 13 minutos, quando Biel ganhou na corrida da marcação e finalizou para boa defesa de Tadeu. O Goiás também chegou com perigo aos 24, quando Gabriel Novaes ficou cara a cara com Marcos Felipe e o goleiro defendeu.

As chances seguiram acontecendo na reta final da partida. Aos 36 minutos, Ademir foi até a linha de fundo e cruzou rasteiro para o meio da área. Lucas Halter, sem jeito, tirou por cima do próprio gol e quase fez contra. O jogo seguiu igual e terminou empatado de forma merecida.

O Bahia volta a campo no domingo, dia 28, para visitar o Internacional, às 16 horas, no Beira-Rio, em Porto Alegre. Enquanto o Goiás, no sábado, dia 27, enfrentará o São Paulo, às 21 horas, no Morumbi, na capital paulista.

FICHA TÉCNICA

BAHIA 1 X 1 GOIÁS

BAHIA - Marcos Felipe; Gabriel Xavier (Acevedo), David Duarte e Vitor Hugo; Vitor Jacaré, Thaciano, Cauly e Ryan (Chávez); Ademir (Arthur Sales), Everaldo e Biel (Kayky). Técnico: Renato Paiva.

GOIÁS - Tadeu; Maguinho (Bruno Santos), Lucas Halter, Bruno Melo e Sander; Zé Ricardo, Willian Oliveira, Diego e Julián Palacios (Dodô); Alesson (Gabriel Novaes) e Matheus Peixoto (Philippe Costa). Técnico: Emerson Ávila.

GOLS - Everaldo, aos 24; e Bruno Melo, aos 30 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL).

CARTÕES AMARELOS - Ryan (Bahia); Maguinho, Zé Ricardo e Alesson (Goipas).

PÚBLICO E RENDA - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).