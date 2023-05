'Me sinto mãe de primeiríssima viagem', revela Claudia Raia após chegada de Luca

20/05/2023 | 17:02



Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello foram entrevistados por Maria Beltrão, no programa É de Casa, para falar como está sendo a nova rotina após três meses do nascimento de Luca. O casal anunciou a chegada do primeiro filho em fevereiro e de acordo com a atriz, o pequeno foi fruto de um milagre pois o casal não imaginava que pudesse acontecer.

"Essa mãe está se formando. Muito emocionada, mas muito grata. Eu chamo o Luca de meu milagrinho. A gente fica muito emocionado. Vejo ele no colo do Jarbas e começo a chorar", falou.

Jarbas também contou como se sente com sua primeira paternidade: "Está sendo a coisa mais maravilhosa do mundo. Não sabia o quanto seria maravilhoso. Tem várias coisas que você só descobre quando é pai ou mãe. Sentido da gratidão, de que vou amar para o resto da vida."

Aos 56 anos, Claudia Raia tem outros dois filhos, frutos do seu casamento com Edson Celulari, Enzo Celulari e Sophia Raia. Ela detalhou como está sendo viver a maternidade na maturidade.

"Quando a gente é mais nova, quer estar ali, mas quer estar em vários lugares. Quando chega aos 56 você não quer estar em outro lugar que não seja ao lado ele. É muito diferente, a qualidade. Tudo que não tinha na época do Enzo, não tem mais agora. Então me sinto mãe de primeiríssima viagem. Coisa que tira leite e vai fazendo sozinho. Você vai aprendendo. Estou brilhando. Entrou uma nova injeção de ânimo", compartilhou.

A atriz compartilhou que o seu melhor papel não é nas telas ou nos palcos, mas sim ao lado dos filhos, como mãe.

"Mãe é um múltiplo papel que a cada dia muda, desafio, você tem que estar muito atenta aos seus filhos, as palavras que usa, atitudes que tem, aquilo pode refletir na vida dele. Você é responsável pela sanidade mental dos seus filhos. Se hoje eu vejo o Enzo, de 26 anos, fazer uma coisa. falo: 'Oi? É o que?' Estou sempre de olho", falou.

Claudia contou também que está se permitindo comer e que não se preocupa agora em voltar ao seu corpo. "Alimentação agora é muita comida. Médico disse: 'caloria, caloria'. Agora não é hora de emagrecer, fazer dieta. Estou malhando, fazendo balé e musculação".

Claudia Raia anuncia retorno especial aos palcos

Durante a entrevista, a famosa anunciou que fará uma apresentação ao lado de Jarbas, no espetáculo em que ele canta Queen, em São Paulo. "A primeira vez que vou entrar no palco depois de ter tido o Luca vai ser no show do Jarbas, em julho. Farei um dueto com Love of My Life. Uma participação especial", revelou.