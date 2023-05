Bayern leva virada do RB Leipzig e briga por título do Alemão fica para última rodada

20/05/2023 | 15:53



Depois de sair na frente e levar a vantagem de 1 a 0 para o intervalo, o Bayern complicou a sua situação no Campeonato Alemão ao sofrer a virada de 3 a 1 para o RB Leipzig, neste sábado. Faltando uma rodada para o fim da competição, a equipe do técnico Thomas Tuchel tem um ponto de vantagem sobre o Borussia (68 a 67), que entra em campo neste domingo para encarar o Augsburg, no complemento da rodada. Em caso de vitória, o rival de Dortmund chega à última jornada como o primeiro colocado.

A decisão do título vai ser definida no próximo final de semana. Enquanto o Bayern desafia o Colônia, no sábado, longe de seus domínios, o Borussia vai jogar diante de seus torcedores contra o Mainz no mesmo dia.

Neste sábado, jogando na Arena de Munique, o Bayern foi superior desde o primeiro minuto do confronto. A vantagem parcial foi obtida aos 25 minutos com uma bela finalização de Gnabry com o pé direito.

O Leipzig não se intimidou com o gol dos donos da casa e até conseguiu equilibrar a partida, congestionando o meio-campo e ajustando a marcação para tentar diminuir a pressão dos anfitriões. O Bayern até perdeu uma boa chance de ampliar com Musiala aos 40 minutos, mas sem muitas oportunidades de pressionar o rival, acabou administrando a vantagem de 1 a 0 até o intervalo.

O segundo tempo apresentou um Bayern mais preocupado em garantir a vantagem do que propriamente tentar definir o marcador. O Leipzig também não retornou com uma filosofia ofensiva e o confronto ficou arrastado. No entanto, em rápida reposição de bola, os visitantes chegaram ao empate.

Nkunku iniciou o contra-ataque e buscou um lançamento a fim de pegar a defesa rival desguarnecida. O desfecho da jogada encontrou Konrad Laimer em boa condição de finalizar. Ele teve frieza para chutar no ângulo direito de Yan Sommer e deixar tudo igual: 1 a 1, aos 20 minutos da etapa final.

O gol desestabilizou o Bayern e a virada aconteceu em nova investida dos visitantes.O RB Leipzig passou a explorar as jogadas em velocidade e, em boa jogada de Nkunku, Pavard acabou cometendo pênalti. O atacante francês bateu com categoria e virou o jogo aos 31 minutos da etapa final.

O pior ainda estava por vir. No ímpeto de tentar buscar um empate, o Bayern acabou sendo punido com o terceiro gol. Mazraoui cometeu pênalti e Dominik Szoboszlai aproveitou para definir a vitória sobre o líder fora de casa e deixar a decisão do Alemão para a última rodada.

Mais quatro jogos aconteceram neste sábado pela rodada do Alemão. O Unión Berlin visitou o Hoffenheim e complicou as suas pretensões em relação a uma vaga na Liga dos Campeões ao amargar uma derrota de 4 a 2.

Já o Schalke 04 recebeu o Eintracht Frankfurt e, com o empate de 2 a 2, terminou a rodada na zona da degola. O Hertha Berlim ficou no 1 a 1 com o Bochum. Este foi o mesmo placar de Werder Bremen e Colônia.