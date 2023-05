Simone Mendes mostra filho mais velho cantando sua nova música e internautas comentam: Herdou o talento

20/05/2023 | 15:11



Filho de peixinho? Peixinho é! Simone Mendes compartilhou um registro muito foto do filho Henry, de oito anos de idade, cantando uma de suas novas músicas. Na legenda, a mamãe se derreteu pelo primogênito.

Meu cantor favorito já aprovou a música nova! Quem aí já fez igual o Henry Diniz e escutou Me Esquece Por Enquanto hoje?

Mas não foi só Simone que ficou impressionada com o talento do filho. Nos comentários, vários anônimos e famosos elogiaram a voz do pequeno.

Herdou o talento da mamãe, disse uma internauta.

E ele canta com tanta emoção, sentindo a letra da música, escreveu um fã.