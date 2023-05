Ludmilla revela querer ter filhos com Brunna Gonçalves: Esperando o momento certo

20/05/2023 | 15:11



O amor está no ar! Casadas desde 16 de dezembro de 2019, Ludmilla e Brunna Gonçalves adoram compartilhar a felicidade do relacionamento delas.

Durante o Conversa com Bial, a funkeira revelou um sonho que ainda quer realizar com a amada, Brunna. Lud falou que o casal pensa em ter filhos no futuro:

- A gente tem na nossa mente que queremos ter filhos. Só que a nossa agenda está muito louca. A gente quer ter filhos e separar esse espaço para eles.

Mostrando que elas têm responsabilidade e entendem o peso de serem mães, Ludmilla contou que ainda estão esperando o melhor momento. Afinal elas querem dar tudo de melhor para as crianças.

- Queremos dar toda a assistência, toda a atenção. Aproveitar esse momento. Então, estamos esperando o momento certo. Mas está logo ali, viu?

E aí, quando será que chega o anúncio?