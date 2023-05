Um mês após o parto, Viih Tube refaz o tour pelo corpo

20/05/2023 | 15:10



Mostrando que é adepta de compartilhar a vida real, Viih Tube refez o famoso vídeo em que expõe as mudanças que seu corpo passou ao longo da gravidez. Só que dessa vez, ela postou as alterações depois do parto.

A youtuber, deu à luz Lua em 9 de abril de 2023. Neste sábado, dia 19, faz mais de um mês que Viih Tube entrou em trabalho de parto. Na legenda, ela mostrou sua felicidade com cada marquinha:

Tour pelo corpo um mês pós-parto. Meu corpo e minhas cicatrizes contam uma história.

No vídeo, Viih começou falando que não esperava que seu nariz fosse mudar e revelou que, além dele, seus seios também incharam no pós-parto. Mas a influenciadora contou que esperava que seu corpo sofresse mais:

- Ninguém me contou que o nariz ia inchar, gente. Dá pra ver que ficaram bem grossinhas e vermelhas [as estrias]. Minhas unhas, gente, ficaram finas que nem papel. No pós parto, ficaram durinhas e eu até cortei. Não sei o que aconteceu, mas ele ficou mais brilhoso e volumoso. Falaram que cai, mas comigo não caiu, mas acho que ainda vai. Antes estava bem pior [olheiras]. Agora as machas das axilas, acho que saíram bem, a linha da barriga também continua aqui, junto com algumas estrias. E as cicatrizes que estavam nos peitos já estão bem melhor, já está quase cicatrizando. Confesso que achei que meu corpo ia sofrer mais, já que eu engordei 22 quilos na gravidez.

Nos comentários, as seguidoras de Viih elogiaram a coragem da ex-BBB de mostrar a realidade de sua maternidade e exibir as marcas de seu corpo.