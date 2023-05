Thiago Camilo faz a pole e larga na ponta na volta da Stock Car a Tarumã

20/05/2023 | 14:38



Thiago Camilo vai largar na ponta em Tarumã pela terceira etapa da Stock Car 2023, neste domingo, 21. Ele teve o melhor tempo na classificatória deste sábado e fez a pole, deixando para trás Daniel Serra, que larga em segundo.

Atrás deles, Julio Campos, Felipe Fraga, Gabriel Casagrande e Cacá Bueno fecham o top-5. O líder Ricardo Maurício, da Eurofarma, não chegou ao Q2 e larga em 24º.

Q1

O grande destaque foi Felipe Fraga, da Blau Motorsport. Ele liderou o Q1, seguido de perto por Thiago Camilo. Em terceiro, vinha César Ramos, parceiro de Camilo na Ipiranga Racing. No grupo 2, porém, Júlio Campos, da Lubrax, fez tempo melhor que Ramos.

Os pilotos testaram as zebras reformadas de Tarumã nas curvas. Enzo Elias (Crown Racing) chegou a girar e bater na barreira de pneus na curva 1. Sem grandes danos, o piloto poderá voltar no domingo para as corridas. Entretanto, ele larga em 27º.

Q2

Thiago Camilo manteve constância para conseguir ficar na parte de cima dos melhores tempos. Já Felipe Fraga economizou o carro para o Q3, mas sem tomar sustos, ficou em quarto.

O equilíbrio se manteve no Q2. Cacá Bueno e Ricardo Zonta chegaram a ter o tempo igual - 1m04s739. Como Cacá fez a marca antes, 11 segundos mais cedo que o adversário, ele passou ao Q3.

Além do piloto da KTF Sports, o Q3 teve Thiago Camilo, Julio Campos, Gabriel Casagrande, Felipe Fraga e Daniel Serra.

Q3

Thiago Camilo fez valer o bom equilíbrio do carro da Ipiranga Racing em Tarumã. Ele se manteve à frente também no Q3 e conquistou a pole. Gabriel Casagrande rodou, perdeu tempo, e deixou a chance de pole position na pista.

É a 28ª pole de Camilo. Ele foi seguido por Daniel Serra, Julio Campos, Felipe Fraga, Casagrande e Cacá Bueno.

PROGRAMAÇÃO

Para valer, a corrida 1 será às 12h40 de domingo, seguida pela segunda, às 13h20. As corridas tem cobertura do portal e das redes sociais do Estadão, além da transmissão ao vivo na internet pelo canal da Stock Car no YouTube. E na TV pela Band e SporTV 3.

Grid de largada em Tarumã

1º Thiago Camilo

2º Daniel Serra

3º Julio Campos

4º Felipe Fraga

5º Gabriel Casagrande

6º Cacá Bueno

7º Ricardo Zonta

8º Nelson Piquet Jr.

9º Denis Navarro

10ºCésar Ramos

11ºSérgio Jimenez

12ºGuilherme Salas

13ºFelipe Massa

14ºArthur Leist

15ºGianluca Petecof

16ºRodrigo Baptista

17ºAllam Khodair

18ºLucas Foresti

19ºGaetano Di Mauro

20ºBruno Baptista

21ºÁtila Abreu

22ºRubens Barrichello

23ºRicardo Maurício

24ºMarcos Gomes

25ºFelipe Baptista

26ºEnzo Elias

27ºLucas Kohl

28ºRaphael Teixeira