Xanddy brinca sobre ter mais um filho e Carla Perez reage: Misericórdia

20/05/2023 | 14:10



m dos casais mais queridinhos entre o público, Xanddy e Carla Perez, causaram alvoroço com uma brincadeira. O cantor, que recentemente fez um procedimento estético, abriu uma caixinha de perguntas.

Enquanto ele respondia algumas questões e brincadeiras sobre seu novo visual, Xanddy falou sobre ter mais filhos. Um internauta mandou uma dúvida se ele e Carla Perez pensavam em aumentar a família.

Brincalhão do jeito que é, Xanddy não só concordou, como falou que poderia ser a cara dele, ao fazer pose com um filtro do Instagram. Além de rir, ele ainda marcou Carla nos Stories:

- Pode ser que sim, e pode ser que venha a minha cara.

Mostrando que relacionamento são feitos de bom humor, Perez embarcou na onda. Mas a dançarina não curtiu a ideia de um bebê a essa altura da vida.

Misericórdia, socorro. Para!

E aí, será que o casal vai deixar a ideia só na brincadeira ou Camilly Victória, de 20 anos de idade, e Victor Alexandre, de 19, já podem esperar um caçulinha?