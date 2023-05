Homenageado, Firmino marca em despedida de Anfield, mas Liverpool tropeça e fica longe do G4

20/05/2023 | 13:20



O Manchester United conseguiu uma vitória magra por 1 a 0 contra o Bournemouth neste sábado pela 37ª rodada do Campeonato Inglês, que coloca o clube próximo do objetivo de se classificar para a próxima Liga dos Campeões. Em outro jogo que influenciou diretamente a briga pelo G4, o Liverpool empatou por 1 a 1 com o Aston Villa em Anfield, na despedida de Roberto Firmino no estádio. O brasileiro ainda marcou o gol de empate.

A vitória pelo placar mínimo leva o Manchester aos 69 pontos, na quarta colocação, empatado com o Newcastle, que é o terceiro pelos critérios de saldo de gols. Ambos os times terão dois jogos por fazer e brigam pela terceira colocação, precisando apenas de um ponto para que não sejam mais alcançados pelo Liverpool.

ídolo e muito querido em Liverpool, o brasileiro Roberto Firmino fez sua última partida em Anfield neste sábado e foi muito celebrado pela torcida. De saída do clube, o camisa 9 se despediu com um gol decisivo aos 44 minutos, recolocando o Liverpool na partida. No fim do jogo, Firmino ainda foi homenageado por Kenny Dalglish, um dos maiores ídolos da história do Liverpool. Com direito a bandeiras, cantos e abraços dos companheiros, Firmino se emocionou com a homenagem e despedida do estádio.

O empate deixa o Liverpool com 66 pontos, em quinto, próximo da Liga Europa. Com apenas um jogo pela frente, o time precisa contar com uma difícil combinação de resultados para ter chances de Liga dos Campeões. Já o Aston Villa está em sétimo, com 58 pontos, e segue na disputa pela outra vaga da Liga Europa com Tottenham, Brighton e Brentford.

OS CONFRONTOS

No Vitality Stadium, em Bournemouth, Casemiro recebeu lançamento de Eriksen na área e finalizou girando para abrir o placar para o Manchester United com um belo gol aos 9 minutos. O Bournemouth evoluiu na partida e chegou a tentar criar jogadas no ataque, mas parou na marcação do United, que levou a vantagem para o intervalo.

Apesar de um susto na volta do vestiário, o Manchester controlou boa parte do segundo tempo e quase ampliou com bom lance de Bruno Fernandes. David de Gea, já garantido como goleiro com mais jogos sem sofrer gols na temporada, fez uma defesa importantíssima na reta final para garantir o United em vantagem. O Bournemouth pressionou, mas não conseguiu furar o bloqueio para tirar a desvantagem de 1 a 0.

Em Liverpool, o time da casa começou com mais volume de jogo, mas o Aston Villa conseguiu uma descida ao ataque que terminou em pênalti cometido por Konaté. Ollie Watkins tirou demais de Alisson na cobrança e mandou para fora, desperdiçando grande chance. O Villa insistiu e saiu na frente aos 27 minutos. O brasileiro Douglas Luiz deu cruzamento certeiro para Jacob Ramsey finalizar de esquerda para o fundo das redes. O time de Birmingham quase ampliou, mas Alisson fez grande defesa.

Os dois times tiveram oportunidades no início do segundo tempo, o Liverpool chegou a empatar, mas o gol de Gakpo foi anulado por impedimento após consulta ao VAR. Firmino veio a campo para decidir na reta final. Aos 44, o brasileiro se lançou na bola para empatar o jogo, mostrando seu faro de artilheiro. Com 10 minutos de acréscimos, o Villa sentiu o empate e o Liverpool foi ao ataque?

Além da final da FA Cup contra o Manchester City, o Manchester United enfrenta Chelsea e Fulham pelo Campeonato Inglês no fechamento da temporada. O Liverpool fecha sua campanha fora de casa contra o lanterna e já rebaixado Southampton. Já o Aston Villa tem confronto direto decisivo contra o Brighton em casa para decidir as vagas das próximas competições europeias.

OUTROS JOGOS

Em jogo com mais uma boa atuação do brasileiro Willian, que deu uma assistência, o Fulham empatou por 2 a 2 contra o Crystal Palace em casa. O Fulham está em 10º, com 52 pontos, e o Palace está em 11º, com 44. Wolverhampton e Everton empataram por 1 a 1 no mesmo horário. O Everton tem 33 pontos e é o primeiro fora da zona de rebaixamento, seguindo muito ameaçado. Já os Wolves estão em 13º, com 41 pontos.