Luana Piovani revela que está tentando um novo acordo com Pedro Scooby

20/05/2023 | 13:10



Luana Piovani e Pedro Scooby estão vivendo momentos tensos. Os dois estão envolvidos em um processo para definir o valor da pensão que o surfista terá que pagar referente aos filhos Dom, Bem e Liz.

Recentemente, Piovani foi ao programa Júlia do canal SIC de Portugal. Lá ela falou sobre a violência processual que diz ter sofrido de uma juíza no país. Mas também revelou que Scooby e ela ainda estão nos tribunais.

De acordo com Piovani, eles estariam tentando um meio termo entre o que cada um considera ser o ideal para o valor.

- Agora, estamos encontrando esse lugar politicamente ameno para levar a nossa vida. A mediação está resolvendo o meu caso.

Em meio a todas as polêmicas vividas com Luana, Pedro Scooby teve mais uma filha recentemente. Aurora nasceu no começo de 2023 e é fruto do relacionamento do atleta com Cíntia Dicker.