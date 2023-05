Amiga de Meghan Markle, Priyanka Chopra faz piada sexual sobre Kate Middleton em série

20/05/2023 | 13:10



Foi roteiro ou improviso? Uma fala de Priyanka Chopra na série Citadel, novo drama do Amazon Prime, vem gerando polêmica - e sobrou até para Meghan Markle, que é amiga pessoal da esposa de Nick Jonas.

Na trama, Chopra interpreta uma espiã de elite chamada Nadia Sinh. Em uma das cenas ela está conversando com um chefão do crime chamado Balduino Basto, interpretado por Sen Monro.

Nadia está se comunicando através de um ponto no ouvido do personagem Mason Kane, que vai ver Basto em Marrocos. Durante a conversa, o vilão pede ajuda para invadir as Forças Armadas, e ao ouvir a frase, Nadia rebate com ironia:

- O chefe das forças armadas? Você poderia muito bem ter me perguntado como chegar entre as pernas da duquesa de Cambridge!

Como Priyanka é amiga de Meghan, logo surgiram teorias de que a indireta poderia ter sido intencional por parte da atriz. Será?

Eita!