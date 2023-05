Palavra do leitor

Da Redação



20/05/2023 | 11:09



Diário, 65 anos

Fiquei sensibilizado ao ler, na Folha de S.Paulo, a história do empresário italiano Patrizio Bertelli, presidente do Grupo Prada, de moda, que investiu 100 mil euros, cerca de R$ 535 mil, na compra de uma banca de jornais em Arezzo, na região da Toscana, porque não queria que o endereço, onde ele comprava jornais e revistas de arquitetura, design e vela, fechasse. No momento em que este histórico Diário completa 65 anos de circulação ininterrupta no Grande ABC, julguei interessante compartilhar este episódio, que ocorreu do outro lado do mundo, para demonstrar que o jornal impresso ainda conserva seus encantos.

Viviano Moreira Assis Silva - Diadema

Saúde em São Bernardo

Além dos problemas que a população de São Bernardo está enfrentando com a falta de médicos e profissionais da saúde, ainda tem a questão da vacina da gripe. Há alguns dias eu e meu marido fomos tomar a vacina bivalente da Covid e da gripe na UBS Rudge Ramos e a atendente disse que, a da gripe, seria somente para quem teria comorbidade. Mesmo meu marido alegando que tem pressão alta, mas estava sem o comprovante devido à demora para se marcar uma consulta e conseguir a receita, não conseguiu tomar a vacina. Porém, não tinha ninguém para tomar a vacina. Será necessário esperar as vacinas vencerem para que se libere para quem deseja ser imunizado? Quem não quer tomar a vacina é problema do desinformado; deveria deixar quem quer ser imunizado o direito à saúde.

Maria de Lourdes Barbosa dos Santos - São Bernardo

Deltan Dalagnol

A decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) de tirar o mandato, do deputado Deltan Dalagnol, que lutou contra a corrupção e através da Lava Jato se ficou sabendo quem eram as pessoas que levaram o País à bancarrota, é mais uma demonstração de vingança e perseguição. Estamos assistindo ao chicote nas mãos de quem foi responsável pelo maior escândalo de corrupção. Mas, chicote à parte, o que se espera é um julgamento sem preferências e não um justiçamento, o que se viu no 7 a 0, em menos de dois minutos. Pior é ver que o deputado que foi flagrado com dinheiro na cueca é hoje líder no governo. O que essa decisão nos ensina?

Izabel Avallone - Capital

Arcabouço

Finalmente, e graças a um raro representante lúcido do Planalto, como o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a Câmara, por votação expressiva de 367 votos a favor 102 contra, aprova o regime de urgência para votação no próximo dia 24, em plenário, do novo arcabouço fiscal. Tal qual um governo marcha-lenta para questões econômicas, esse novo regime fiscal levou cinco meses para ser definido. Já que, por incrível que possa parecer, teve oposição cerrada e exclusiva do próprio partido do presidente. Um absurdo... Que com a passividade de Lula, a líder deste movimento opositor nocivo ao País é ninguém mais que a presidente do PT, deputada Gleise Hoffmann. Porém, e inadmissível, é que em meio a esta literal desintegração entre os membros do partido e a falta de sensibilidade de servir a Nação, arde o retrocesso econômico, fiscal, falta de geração de empregos e distribuição de renda etc. E em face desta penúria de desenvolvimento que atravessa o País, urge a aprovação deste arcabouço fiscal, e também da reforma tributária.

Paulo Panossian - São Carlos (SP)

Futebol feminino

Está errado dizer que o Brasil é o País do futebol. O certo seria afirmar que o Brasil é o País do futebol masculino. Infelizmente, para meu lamento, o futebol feminino só funciona para inglês ver. Basta acompanhar o noticiário que o nosso Diário traz sobre a participação do EC São Bernardo no Paulistão Feminino (Esportes, ontem). O time é um saco de pancadas da competição. É preciso dar estrutura.

Silvia Santos - Ribeirão Pires